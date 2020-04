Αθλητικά

UEFA: Αν ματαιώσετε τα πρωταθλήματα, μπορεί να μην παίξουν οι ομάδες σας στην Ευρώπη

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση της UEFA στην απόφαση του Βελγίου για οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της βελγικής Λίγκας να διακόψει οριστικά το εφετινό πρωτάθλημα, «στέφοντας» πρωταθλήτρια τη Μπριζ, ακολούθησε η πολύ έντονη αντίδραση της UEFA, η οποία έχει στο πλευρό της και την ομοσπονδία ευρωπαϊκών συλλόγων (ECA) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών.

Με επιστολή της προς όλες τις ομοσπονδίες-μέλη (την οποία συνυπογράφουν και οι άλλες δύο ποδοσφαιρικές αρχές), η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία τονίζει πως πρέπει να γίνει προσπάθεια σε όλες τις χώρες για να εξαντληθούν όλα τα χρονικά τα περιθώρια ολοκλήρωσης των εφετινών, εγχώριων πρωταθλημάτων. Συμπληρώνει επίσης, πως ότι η κατάρτιση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή του Champions League και του Europe League, καθορίζονται από το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης εγχώριας διοργάνωσης. Κι επί της ουσίας αφήνει να εννοηθεί προς τις ομοσπονδίες, πως εάν δεν τελειώσουν κανονικά τα πρωταθλήματα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν «ζητήματα» με την παρουσία των ομάδων τους στα Κύπελλα Ευρώπης της περιόδου 2020/21.

Κάτι που εκτός από τους Βέλγους, μπορεί να «ακουμπήσει» και την Ελλάδα, μετά την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε από τις ομάδες της Super League στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης (02/04) για χρονική επέκταση της αναστολής του πρωταθλήματος έως την 24η Απριλίου και επανεξέταση έως τότε, του ενδεχόμενου οριστικής διακοπής της εφετινής σεζόν.

Από εκεί και πέρα, η UEFA ξεκαθαρίζει πως οι δύο ομάδες εργασίες επικεντρώνονται σε σενάρια που περιλαμβάνουν αγωνιστική... δράση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μαζί με την πιθανότητα οι διοργανώσεις της (Champions/Europa League) να αρχίσουν ξανά μετά το τέλος των εγχώριων πρωταθλημάτων. Δηλαδή ακόμα και τον Αύγουστο, αν και νεότερα για το «σχέδιό» της θα υπάρξουν ως τα μέσα Μαΐου.

Αναλυτικά η επιστολή της UEFA προς τις 55 ομοσπονδίες-μέλη:

«Προχωράμε ενωμένοι με γνώση πως μόνο μια εκπληκτική συντονισμένη προσπάθεια όλων των διοργανωτών μπορεί να βοηθήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να βγει από την κρίση, έχοντας ανακτήσει το βασικό του κορμό, τις διοργανώσεις.

Αυτή η δέσμευση πήρε σάρκα και οστά στις δύο ομάδες εργασίας που φτιάχτηκαν για να εξετάσουν τις επιλογές με το καλεντάρι και με τις νομικές και οικονομικές συνέπειες του να συνεχιστεί η σεζόν και μετά τις 30 Ιουνίου. Χωρίς ενότητα κι αλληλεγγύη, κανείς δεν θα βγει από την κρίση, γιατί είμαστε αλληλεξαρτώμενοι.

Απαιτείται χειρισμός και στα δύο καλεντάρια, αφού το φινάλε της τωρινής σεζόν θα επηρεάσει το ξεκίνημα της επόμενης.

Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης, η ομάδα εργασίας που ασχολείται με το καλεντάρι θα δείξει σύντομα, ιδανικά στα μέσα Μαΐου, ποιο πλάνο θα προχωρήσει για να ολοκληρωθεί η σεζόν, χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω.

Η διακοπή των διοργανώσεων θα έπρεπε πραγματικά να είναι η τελευταία λύση, μόνο αν δεν υπάρχει κάποιο καλεντάρι που να επιτρέπει την ολοκλήρωση της σεζόν.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως το ποδόσφαιρο μπορεί να επιστρέψει στους επόμενους μήνες, μέσα σε συνθήκες που θα μας υποδείξουν οι δημόσιες αρχές, και πως κάθε απόφαση οριστικής διακοπής εγχώριων διοργανώσεων είναι, σε αυτό το στάδιο, πρόωρη και αδικαιολόγητη.

Από τη στιγμή που η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθορίζεται από το αποτέλεσμα στο τέλος μιας ολοκληρωμένης εγχώριας διοργάνωσης, ένας πρόωρος τερματισμός θα θέσει εν αμφιβόλω την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Η UEFA διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει το δικαίωμα των ομάδων στη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2020/21, σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς κανονισμούς».