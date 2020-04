Life

Γιώργος Σουξές: Ο “ενομοτάρχης” για τις “Άγριες Μέλισσες”, την καραντίνα και την ποίηση (βίντεο)

Από το σπίτι του μίλησε στο «Πρωινό» για τις μέρες της καραντίνας, τα πράγματα και τα πρόσωπα που του λείπουν, αλλά και τη δίαιτα και το Πάσχα. Ο «δεσμός» με την ποίηση.