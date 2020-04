Συνταγές

Νάγκετς κοτόπουλου και πατάτες τηγανιτές από τον Βασίλη Καλλίδη

Πώς μπορούμε να φτιάξουμε το γρήγορο φαγητό που τρώμε έξω τώρα που μένουμε σπίτι μας δείχνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».