Καιρός

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: καταιγίδες, χιόνια και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Πού αναμένονται χιονοπτώσεις.

Κακοκαιρία που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται από αύριο Σάββατο (04-04-2020) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις ανέμους, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια όπου θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πιο αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου (04-04-2020) στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και πρόσκαιρα στο Ιόνιο (κυρίως στο νότιο). Από τις απογευματινές ώρες θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το βράδυ το βόρειο Αιγαίο και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως η Χαλκιδική). Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως ισχυρά κατά διαστήματα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες από το απόγευμα του Σαββάτου, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (05-04-2020). Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής.

2. Ειδικότερα για την Αττική

Οι βροχές που θα σημειώνονται ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (04-04-2020), μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρά από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις προμεσημεσημβρινές ώρες της Κυριακής (05-04-2020).

3. Θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με ένταση 7 με 9 μποφόρ, θα πνέουν το Σάββατο αρχικά στα δυτικά και νότια και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή (05-04-2020) σταδιακά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι τη Δευτέρα (06-04-2020) θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά σε επίπεδο θύελλας (10 μποφόρ). Οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες με ένταση 8 με 9 μποφόρ, προβλέπεται να διατηρηθούν στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (08-04-2020).

4. Χιονοπτώσεις

Θα σημειωθούν κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή στα ηπειρωτικά ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα) της κεντρικής και βόρειας χώρας και θα είναι κατά τόπους πυκνές στην κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και το Σάββατο στη δυτική Μακεδονία όπου θα χιονίσει και στα ημιορεινά (περίπου πάνω από 600 μέτρα). Εξασθένηση και στις υπόλοιπες περιοχές, αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.