Κοινωνία

Αποσυμφόρηση νησιών: Μείωση στους πληθυσμούς των ΚΥΤ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από το υπουργείο Μετανάστευσης για τους διαμένοντες στα ΚΥΤ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Μειωμένος κατά 5,3% είναι ο αριθμός των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαμενόντων στα ΚΥΤ στο διάστημα Ιανουάριος -Μάρτιος του 2020 ήταν 36.387 άτομα, από 38.423 άτομα που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.

Επίσης, μειωμένος κατά 4,2% είναι ο συνολικός αριθμός αυτών που διαμένουν σε ΚΥΤ, ξενοδοχεία και διαμερίσματα των νησιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός αυτών των ατόμων στο πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι 40.139, από 41.899 άτομα που ήταν πέρσι στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, τονίζει την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών. «Σε συνδυασμό με την ισχυρή φύλαξη των συνόρων και την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και επιστροφών, αναστρέψαμε την τάση συμφόρησης των νησιών του 2019», επισημαίνει και προσθέτει: «Θα συνεχίσουμε με πιο αυξημένους ρυθμούς την αποσυμφόρηση, παράλληλα με πολιτικές ουσιαστικής μείωσης των ροών».