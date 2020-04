Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχία της ΠΟΕΔΗΝ για το προσωπικό στο Νοσοκομείο Έδεσσας

Τι καταγγέλει η Ομοσπονδία για ττην έλλειψη μέσω προστασίας των ιατρών και των νοσηλευτών που έρχονται σε επαφή με φορείς του ιού.

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Έδεσσας, σύμφωνα με καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η μισή ουρολογική κλινική, χωρίς προδιαγραφές, νοσηλεύει σε ξεχωριστούς θαλάμους αλλά στον ίδιο χώρο περιστατικά διαπιστωμένα και ύποπτα κορονοϊού.

“Χθες πέθανε μια γυναίκα και τώρα το πρωί ένας άνδρας 66χρονος από κορονοϊό. Τώρα νοσηλεύονται τρία διαπιστωμένα κρούσματα, αλλά και ένα παιδάκι που περιμένουν το αποτέλεσμα” τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αναρωτιέται κατά πόσο είναι ασφαλές το παιδάκι εάν αποδειχθεί ότι είναι αρνητικό στο κορονοϊό, καθώς νοσηλεύεται στον ίδιο χώρο αν και σε ξεχωριστό δωμάτιο.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν το πρωί να περιθάλψουν τα περιστατικά μόνο με μια απλή μάσκα, χωρίς στολές, χωρίς προσωπίδες και χωρίς γυαλιά. “Φοβούνται να μπουν στους θαλάμους. Που είναι οι τόνοι υλικό που παραλαμβάνουμε. Έλεος. Δεν είμαστε πρόβατα επί σφαγή” αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.