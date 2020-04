Οικονομία

ΑΑΔΕ: Άμεση στήριξη επιχειρήσεων από το myBusinessSupport

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταγβολή και την συγκέντρωση δεδομών απο το πλήγμα του κορονοϊού στην αγορά και την εθνική οικονομία.

Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, που πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της με την υποδοχή των αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1135). Στην πορεία, θα προστίθενται και άλλες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικές με ενισχύσεις που θα παρέχονται μέσα από το σύστημα Taxisnet της ΑΑΔΕ.

Στο ψηφιακό περιβάλλον του myBusinessSupport σταδιακά προστίθενται μια σειρά από πληροφορίες και στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε αυτή.

"Η καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται στη διάρκεια αυτής της κρίσης είναι στις προτεραιότητές μας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της οικονομίας παρέχοντας άμεσες και εύχρηστες ψηφιακές λύσεις για όλους», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Για είσοδο στην εφαρμογή και οδηγίες, πατήστε ΕΔΩ.