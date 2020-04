Πολιτική

Τον “χαβά” τους οι Τούρκοι με μπαράζ υπερπτήσεων στο Αιγαίο

Ούτε η κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού βάζει φρένο στις προκλήσεις της Άγκυρας.

Συνεχίζουν τον "χαβά" τους οι Τούρκοι, καθώς παρά την παγκόσμια κρίση του κορονοϊού, μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο.

Σύγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπέρπτηση στις 16:04 στους Λειψούς από τα 6.000 εως 10.000 πόδια,στις 16:05 στους Αρκιούς στα 12.000 πόδια , 16:07 πάλι στους Αρκιούς στα 29.000 πόδια, 16:08 στους Λειψούς στα 30.000 πόδια, 16:12 στο Φαρμακονήσι στα 30.000 πόδια, 16:14 πάλι στο Φαρμακονήσι στα 29.000 πόδια, 16:16 ξανά στους Λειψούς στα 36.000 πόδια, 16:18 στους Αρκιούς στα 38.000 πόδια και στις 16:25 στον Άγιο Μηνά στα 18.000 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών έκανε υπέρπτηση στις 16:37 στην Παναγιά στα 30.000 πόδια, στις 16:38 ΚΑΙ 16:42 στις Οινούσσες στα 30.000 25.000 πόδια αντίστοιχα, στις 16:43 πάλι στην Παναγιά στα 25.000 πόδια, στις 16:46 στις Οινούσσες στα 38.000 και στις 16:47 στα ΒΑ της Χίου στα 37.000 πόδια.