Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος” όσοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι θα γίνει με τα μέλη του πληρώματος που είναι αρνητικά στον κορονοϊό.

Για την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται στη χώρα μας λόγω του κορονοϊού, μίλησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ αναφέρθηκε και στα κρούματα που εντοπίστηκαν στον πλοίο Ελ. Βενιζέλος, το οποίο αργά χθες το βράδυ έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά από τους 382 επιβάτες, οι 121 ήταν θετικοί, 2 στο νοσοκομείο και 119 πάνω στο πλοίο και 261 ήταν αρνητικοί στον κορονοϊό.

Από τους θετικούς στον ιό, οι 65 είναι Τούρκοι υπήκοοι, 17 Ινδονήσιοι, 16 από την Ουκρανία, 5 από την Ελλάδα, 6 από το Ουζμπεκιστάν, 3 από την Μολδαβία, 2 από Κούβα, 1 από Βουλγαρία, 2 από ΗΠΑ, 1 από το Κιργιστάν και 1από την Λευκορωσία.

Όπως υπογράμμισε επίσης, όσοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό, θα παραμείνουν για 14 ημέρες σε καραντίνα στο πλοίο ενώ όλων η υγεία είναι πολύ καλή και είναι ασυμπτωματικοί.

Για τους υπόλοιπους επιβάτες που είναι αρνητικοί στον ιό, ξεκινά η μεταφορά τους σε τρία ξενοδοχεία στην Αττική, όπου θα παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 14 ημέρες.