Κόσμος

Κορονοϊός: 425 οι νεκροί στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν τις 20 χιλιάδες τα κρούσματα COVID-19 στη χώρα. Αυστηροποιούνται τα περιοριστικά μέτρα στη γειτονική χώρα.

Νέα αύξηση των θυμάτων στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά, τις τελευταίες 24 ώρες άλλοι 69 άνθρωποι πέθαναν από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας σε 425 το σύνολο των θυμάτων. Εν τω μεταξύ 69 άνθρωποι αποθεραπεύτηκαν.

Όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, έγιναν 16.160 διαγνωστικά τεστ και διαπιστώθηκαν 2.786 κρούσματα, αυξάνοντας το σύνολο των κρουσμάτων σε 20.921, από την αρχή της εκδήλωσης της επιδημίας στις 11 Μαρτίου.

Στην Κωνσταντινούπολη τα κρούσματα είναι 12.231, στη Σμύρνη 1.015, στην Άγκυρα 860 και στο Ικόνιο 601.

Ο Φαχρετίν Κοτζά ανέφερε ότι η Επιστημονική Επιτροπή του τουρκικού Υπουργείου Υγείας αποφάσισε ότι θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα όπου υπάρχει κίνδυνος από την επιδημία. «Κοινοποιήσαμε τις αποφάσεις μας στον Πρόεδρό μας», είπε ο Φαχρετίν Κοτζά ο οποίος τόνισε ότι ο τρόπος να ηττηθεί ο ιός είναι να εμποδιστεί η διασπορά του. «Ας απομονωθούμε. Το σπίτι μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας», είπε.