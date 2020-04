Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Παγώνουν” οι μεταβολές μόνιμης κατοικίας

Σε ακόμα ένα μέτρο για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του ιού COVD-19, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σταματούν να εξετάζουν τις δηλώσεις αλλαγής μόνιμης κατοικίας, που κάνουν οι φορολογούμενοι ηλεκτρονικά, με στόχο την αποτροπή κατάχρησης του δικαιώματος μεταβολής μόνιμης κατοικίας από τους φορολογούμενους.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, που εφαρμόζονται για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, και ισχύει για όσο ισχύουν τα συγκεκριμένα μέτρα.

Σημειώνεται ότι, με νεότερη απόφαση, θα καθοριστούν οι περιπτώσεις, για τις οποίες θα εξετάζονται τα σχετικά αιτήματα.