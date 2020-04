Οικονομία

Βαριά πρόστιμα για αισχροκέρδεια σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Συνεχείς οι έλεγχοι στην αγορά από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι στην αγορά από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Την Παρασκευή διενεργήθηκαν 437 έλεγχοι στους τομείς της διακίνησης και πώλησης υγειονομικού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά, απολυμαντικά) και της λιανικής πώλησης τροφίμων, λαϊκών αγορών και παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2020 έως 2 Απριλίου 2020 δέχθηκε 58.769 κλήσεις. Το 42,7% των καλούντων, δηλαδή 25.125, επέλεξαν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο, ενώ οι υπόλοιποι εξυπηρετήθηκαν από το κύριο μενού.

Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, διεξήχθη έλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων της περιφέρειας Κρήτης. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τα έως τώρα ευρήματα του ελέγχου, προκύπτει ότι πρατηριούχοι της περιοχής, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την πτώση των διεθνών και διυλιστηριακών τιμών, αύξησαν τα μικτά περιθώρια κέρδους τους, διατηρώντας τις τιμές σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-2020 κυρώσεις ύψους 60.000 ευρώ συνολικά.

«Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Επικράτεια» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ακόμη, όπως γνωστοποιήθηκε, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων για το διάστημα από 12 Απριλίου 2020 έως 18 Απριλίου 2020 (Κυριακή των Βαΐων μέχρι και Μεγάλο Σάββατο) θα ρυθμιστεί με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δήλωση αποθεμάτων

Από Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία των αποθεμάτων για τα εν λόγω προϊόντα.

Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες, ή μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για τους μη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ. Κατόπιν της αρχικής συμπλήρωσης των στοιχείων αποθεμάτων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβαίνουν σε επικαιροποίησή τους κάθε τρεις ημέρες.