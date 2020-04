Οικονομία

Κορονοϊός: Ξεκίνησε η πρόσκληση για τα 600 ευρώ στους επιστήμονες

Υπογράφτηκε η δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα. Ποιους κλάδους αφορά. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις.

Υπογράφτηκε σήμερα και αναρτήθηκε η δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Πρόκειται για μία δράση που είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση και υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία θα ενταχθούν οι 6 βασικοί επιστημονικοί κλάδοι: μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι επιστήμονες - δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα τα 10 αντικείμενα κατάρτισης σε θεματικούς τίτλους είναι τα εξής:

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/ Xρηματοοικονομική χρήση/ Πρακτικές DEVOPS) & Διαδικτυακή Συνεργασία Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Τις υπηρεσίες επιστημονικής τηλεκατάρτισης μπορούν να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) επιπέδου 1 και 2.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.

Τέλος, η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου.?