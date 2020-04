Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν δομές στην ενδοχώρα, ώστε να ανακουφιστούν τα νησιά (βίντεο)

Τι είπε για τα κρούσματα κορονοϊού, τους κινδύνους από μια μαζική μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών, αλλά και τις αιτήσεις για άσυλο.

«Στην δομή της Ριτσώνας έχουν γίνει τα τεστ που πρέπει, έχουν απομονωθεί όσοι είναι θετικοί στον κορονοϊό και γίνεται ότι λένε οι ειδικοί για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας», είπε ο Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, «μέχρι στιγμής δεν έχουμε κρούσμα κορονοϊού στα νησιά σε ότι αφορά τις δομές φιλοξενίας», ενώ αναφορικά με την αποσυμφόρηση των νησιών, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχουν ασφαλείς και μη ασφαλείς περιοχές στην Ελλάδα αυτήν την εποχή και έτσι μια μετακίνηση πληθυσμού από τις δομές στα νησιά σε δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην εξάπλωση του κορονοϊού, παρά στο αντίθετο».

Όπως παραδέχθηκε, «δεν υπάρχουν και δομές στην ενδοχώρα οι οποίες μπορούν να δεχθούν κόσμο από τα νησιά αυτήν την στιγμή, καθώς οι δύο που δημιουργήθηκαν στην Μαλακάσα και την Σιντική Σερρών ήδη είναι πλήρεις, δίχως να έχουν φτάσει και στο επίπεδο που πρέπει σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης όσων ζουν σε αυτές».

Παράλληλα, σημείωσε ότι προχωρούν εντατικά οι εργασίες για την δημιουργία των κλειστών κέντρων στα νησιά του Αιγαίου. Τέλος, όπως σημείωσε, «από την 1η Απριλίου και μετά, θα παύσει η ισχύς της ΠΝΠ για τον κορονοϊό και θα αρχίσει εκ νέου η κατάθεση αιτήσεων ασύλου».