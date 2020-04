Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη τέσσερις θάνατοι στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αύξηση, τις τελευταίες 48 ώρες, στον αριθμό των νεκρών στην χώρα μας.

Ακόμη τέσσερις άνθρωποι πέθαναν τις νυχτερινές και τις πρωτες πρωινές ώρες του Σαββάρτου απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Πρόκειται για τρεις άνδρες, που νοσηλευόνταν σε "Ευαγγελισμος", "Σωτηρια" και το Νσοκομείο "ΑΧΕΠΑ" στην Θεσσαλονίκη και μία γυναίκα η οποία εξέπνυεση στο "Αττικον΄".

Αργά το βράδυ της Παρασκευής είχαν εκπνεύσει άλλοι τέσσερις ασθενείς, ενώ το απογευμα ο Σωτήρης Τσιόδρας είχε ανακοινώσει έξι θανάτους το προηγούμενο 24ωρο

Απο το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι το πρωί του Σαββάτου πέθαναν 14 συμπολίτες μας, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι στιγμής στην χώρα, να φθάνει τα 67 άτομα,

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον στα 1.613, εκ των οποίων 92 ασθενείς (69 άνδρες και 23 γυναίκες) ήταν διασωληνωμένοι.

Ένδεκα ασθενείς κατάφεραν να βγουν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το τελευταίο 24ωρο, ενώ είχαν γίνει 22.337 εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων για τον νέο κορονοϊό.