Life

“Food N’ Friends”: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και η αποστολή στην κουζίνα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, συμπράττει με τον Ηλία Φουντούλη για να εντυπωσιάσει τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναλαμβάνει δράση στην κουζίνα, και έχοντας δίπλα του τον Ηλία, σηκώνει τα μανίκια και ρίχνεται στη μαγειρική ώστε να εντυπωσιάσει τον σεφ μας.

Οι δύο άνδρες θα φέρουν εις πέρας την κοινή τους αποστολή;

Θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν γευστικά τον Δημήτρη;