Κορονοϊός: 1673 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των θυμάτων από τον COVID-19 στη χώρα μας. Δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Εξήντα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 στη χώρα μας ανέρχεται σε 1.673.

Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον σε 68.

Σε ότι αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα το 55% αφορά άντρες. Επίσης 343 κρούσματα προέρχονται από ταξίδια στο εξωτερικό, 592 κρούσματα προέρχονται από επαφές με άλλους ασθενείς, ενώ τα υπόλοιπα είναι απροσδιόριστης προέλευσης.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 92 ασθενείς, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να είναι στα 66 έτη. Οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, είναι 72 άντρες και 20 γυναίκες. Σε ποσοστό άνω του 70% είτε είχαν υποκείμενα νοσήματα είτε είναι άνω των 70 ετών. Επίσης 10 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους 19 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη.

Ο Σ. Τσιόδρας επανήλθε στο θέμα της μάσκας. Είπε πως μελέτες δείχνουν πως άτομα χωρίς συμπτώματα συμμετέχουν στη διασπορά. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ΗΠΑ ζήτησαν προαιρετικά από τους πολίτες να καλύπτουν το πρόσωπό τους, έστω με ένα κασκόλ.

Ωστόσο είπε ότι αν κάποιος υγιής φορέσει ένα μαντίλι εκτίθεται σε κίνδυνο γιατί αν κάποιος που έχει τον ιό βήξει το μαντίλι ή μια μάσκα θα συγκρατήσουν τον ιό και θα μεταφερθεί στον άνθρωπο που τα φορά αν δεν προσέξει. Σε ανοικτούς χώρους δεν χρειάζεται μάσκα, ενδεχομένως οι ευρωπαϊκές αρχές να θέσουν αυτόν το κανόνα (σ.σ. μάσκα) για εσωτερικούς χώρους.

Ο κ. Τσιόδρας ρωτήθηκε για τον καιρό. Όπως είπε η επιδείνωση γενικά επηρεάζει την διασπορά ιών, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί.

Σε ότι αφορά τα κλιματιστικά σχολίασε ότι γίνεται έρευνα για το πώς συμπεριφέρεται ο ιός και σημείωσε ότι το καλύτερο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να τα χρησιμοποιεί για να φέρνει αέρα από έξω αντί να ανακυκλώνει τον υφιστάμενο. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι καλό να υπάρχει αερισμός του χώρου που βρίσκεται κάποιος με ήπια συμπτώματα που δεν ξέρει αν έχει τον ιό.

Ο κύριος Τσιόδρας αναφερόμενος ξανά στα μοριακά διαγνωστικά τεστ του covid _19, είπε ότι προς το παρόν «υπάρχει επάρκεια και θα θέλαμε να υπάρχει επάρκεια και τις επόμενες εβδομάδες», σημειώνοντας ότι δεν γίνονται περισσότερα τεστ σε άλλες χώρες. «Στρατηγική μαζικού ελέγχου θα γίνει όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα» επισήμανε.

Τότε θα χρησιμοποιηθούν και τα τεστ των αντισωμάτων που θα πρέπει όπως είπε να είναι αξιόπιστα. «Αυτά θα δίνουν την δυνατότητα ενός «διαβατηρίου ανοσίας» ιδίως για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής» , αναφερόμενος σε γιατρούς και νοσηλευτές που θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται στη μάχη κατά του κορονοϊού.