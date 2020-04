Πολιτική

Μητσοτάκης: η καθημερινότητα του εν μέσω κορονοϊού

Ο πρωινός καφές και η «μάχη του κορονοιού». Η χαμένη αίσθηση του χρόνου, αλλά και οι όμορφες στιγμές με την οικογένεια.

Ρεπορτάζ για την καθημερινότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, την περίοδο του κορονοϊού, δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα».

Ο πρωθυπουργός είναι διαθέσιμος σε εβδομαδιαία βάση 24 ώρες το 24ωρο, γράφει η εφημερίδα.

Ξεκινάει με τον πρωινό καφέ, με αυτό που έχει καθιερωθεί «ως μάχη του κορονοϊού», ακολουθεί η τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην οποία είναι παρόντες οι γενικοί γραμματείς, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην συνέχεια γίνονται τηλεδιασκέψεις με διάφορα υπουργεία με πρώτα το Οικονομικών, το Ανάπτυξης και το Εργασίας.

«Έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Δεν υπάρχουν Σάββατα, δεν υπάρχουν Κυριακές. Υπάρχει μόνο μια καθημερινή ρουτίνα, η οποία αναπόφευκτα περιστρέφεται γύρω από την προσήλωση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός περιγράφει και πως περνάει στο σπίτι η οικογένειά του. « Σε προσωπικό επίπεδο το μόνο καλό αυτής της κατάστασης είναι ότι καθόμαστε κάθε βράδυ μαζί όλη η οικογένεια. Εγώ, η Μαρέβα και τα τρία παιδιά μας. Είχαμε καιρό να περάσουμε μαζί τόσο χρόνο», αναφέρει ο πρωθυπουργός.