Κόσμος

Κορονοϊός: θλιβερό ρεκόρ στη Νέα Υόρκη

Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων, αλλά και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο του νέου κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέγραψε 630 θανάτους σε μια μέρα, τον χειρότερο απολογισμό της σε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 3.565 ο συνολικός αριθμός των θανάτων που προκάλεσε η επιδημία σε αυτή την πολιτεία σήμερα.

"Δεν έχουμε φθάσει ακόμη στην κορύφωση" της επιδημίας, "αλλά την πλησιάζουμε", δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Άντριου Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση ήταν ταχύτατη στο Λονγκ 'Αιλαντ.