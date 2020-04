Κοινωνία

Το “ευχαριστώ” μητέρας παιδιού με αυτισμό στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η εξαίρεση που ζήτησε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και η άμεση ανταπόκριση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος την προσκάλεσε σε τηλεδιάσκεψη.

Δεν πίστευε στα αυτιά της μία μητέρα παιδιού με αυτισμό, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ακούγοντας πως ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να συνομιλήσει μαζί της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε στείλει μήνυμα μέσω Facebook στον Πρωθυπουργό, ζητώντας του να κάνει μία εξαίρεση στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού, για άτομα όπως ο γιος της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μαζί της και της υποσχέθηκε πως θα διευθετήσει άμεσα το ζήτημα. Όπως και έγινε και η ίδια η μητέρα έκανε μία ανάρτηση για να γνωστοποιήσει το θέμα και να τον ευχαριστήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας:

«Ποτέ δεν ήμασταν νησιά. Ποτέ δεν ήμασταν μόνοι. Κανείς μας. Εκτός από όσους γεννήθηκαν για να είναι μόνοι. Εκτός από κάποιους ανθρώπους, ένα πολύ μικρό ποσοστό, που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες... που δεν είναι σαν τους άλλους, που δεν είναι σαν εμάς, τους πολλούς.

Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης μου. Ο Γιάννης μου ζει όλη του τη ζωή σε καραντίνα. Και δεν θα βγει ποτέ από αυτήν.

Τις προηγούμενες δύο ημέρες, έλαβα πολλά μηνύματα από φίλους της σελίδας του Γιάννη. Για την ακρίβεια, έλαβα μερικές εκατοντάδες. Όλοι εξέφραζαν την ανησυχία τους για το πώς θα κάνει τα μπάνια του ο Γιάννης, πώς θα πηγαίνει τις βόλτες του σε περίπτωση που χρειάζομαι βοήθεια από συνοδό για άσκηση μαζί του, εφόσον στον κωδικό 6 επιτρέπονται μόνο δύο άτομα, πράγμα απολύτως λογικό.

Η κατάσταση στην οποία ζούμε μας επηρεάζει όλους: άλλους πολύ, και άλλους πάρα πολύ. Και κάποιους μπορεί να τους συνθλίψει. Το ξέρετε, το ζείτε, το καταλαβαίνετε.

Έκανα και εγώ μια τρέλα!

Έγραψα προχτές ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό της χώρας στο Facebook! Ζητώντας του, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού, να αξιολογήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και λουτρού στις ευπαθείς ομάδες, τους αυτιστικούς, τους ΑμεΑ, τους ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν το 6 και να πάνε για τρέξιμο.

Σε λιγότερο από 24 ώρες δέχτηκα τηλεφώνημα από το γραφείο επικοινωνίας του ΠΘ όπου με ρωτούσαν πότε θα με βόλευε να κάνω τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό..

Χτες λοιπόν δέχτηκα τηλεφώνημα του, όπου μιλήσαμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η ζωή και η επιβίωση κάποιων ατόμων να διευκολυνθεί σε τούτη τη δύσκολη περίοδο. Μου υποσχέθηκε ότι θα το λύσει ευθύς αμέσως, όπως και έκανε!

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του κ. Νίκου Χαρδαλιά σε συνεννόηση με τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, του αγαπημένου όλων μας, Σωτήρη Τσιόδρα, αυτού του άγιου ανθρώπου, για την εξαίρεση κάποιων ομάδων από την απαγόρευση λουτρού, θέλω να πω όσο πιο δυνατά μπορώ πόσο ευτυχισμένη αισθάνομαι.

Το εννοώ: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ.

Και όχι μόνο: είμαι ευγνώμων.

Αλλά και κάτι ακόμη. Ο Γιάννης, ο Γιάννης μου, για πρώτη φορά στη ζωή του αισθάνεται, και ΕΙΝΑΙ, προνομιούχος.

Ευχαριστώ.

Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, αλλά η ευγνωμοσύνη μου απέραντη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όσους αγωνίζονται για να μας κρατήσουν ζωντανούς. Έναν-έναν προσωπικά.

Και τον επικεφαλής τους, Κυριάκο Μητσοτάκη.»