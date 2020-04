Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτη που είχε ρημάξει σπίτια και καταστήματα στον Μαραθώνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον συνεργό του. Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων.

Ένας 30χρονος Αλβανός συνελήφθη, στον Μαραθώνα, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, κατηγορούμενος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, αναζητείται ο 26χρονος αλλοδαπός συνεργός του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Περίστροφο ρεπλίκα, κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, 4 μαχαίρια, 19 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και τιμαλφή.

Οι κατηγορούμενοι διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες και καταστήματα στην περιοχή του Μαραθώνα.

Έως τώρα, έχουν εξιχνιαστεί 14 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων οι 8 σε εξοχικές κατοικίες και οι 6 σε καταστήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον ανακριτή.