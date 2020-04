Οικονομία

Η Νορβηγία εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου

Η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της δυτικής Ευρώπης

Η Νορβηγία, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της δυτικής Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, εάν μια παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση της προσφοράς επιτευχθεί από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ανά τον κόσμο.

"Εάν μια ευρεία ομάδα παραγωγών συμφωνήσει να μειώσει σημαντικά την παραγωγή, η Νορβηγία θα εξετάσει μια μονομερή μείωση εάν αυτή υποστηρίζει τη διαχείριση των πόρων μας και την οικονομία μας", δήλωσε η υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας Τίνα Μπρου σε email που έστειλε στο Reuters.

Το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και διεξάγει διάλογο με άλλες χώρες παραγωγής πετρελαίου, πρόσθεσε.

Η Νορβηγία καλύπτει σχεδόν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Τον Φεβρουάριο παρήγαγε 1,75 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Η χώρα δεν είναι μέλος του ΟΠΕΚ.