Κόσμος

Οι ΗΠΑ το νέο παγκόσμιο επίκεντρο του κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι Αμερικάνοι προετοιμάζονται για το χειρότερο, κατασκευάζοντας νοσοκομεία εκστρατείας από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι...

Οι Αμερικανοί, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού η οποία έχει προκαλέσει περισσότερους από 63.000 νεκρούς σε όλο τον κόσμο, προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο…

Στις ΗΠΑ, όπου η επιδημία εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους πολίτες ότι η χώρα πλέον εισέρχεται σε μια «φρικτή» περίοδο.

Την ώρα που επισήμως η Κίνα έχει περιορίσει την επιδημία, οι ΗΠΑ οδεύουν να γίνουν το νέο παγκόσμιο επίκεντρο της covid-19. Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν χθες 1.905 νέοι θάνατοι.

Οι Αμερικάνοι προετοιμάζονται για το χειρότερο, κατασκευάζοντας νοσοκομεία εκστρατείας από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι με χιλιάδες επιπλέον κλίνες, ενώ ένα πλωτό νοσοκομείο έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο αμερικανικό έδαφος έχει ξεπεράσει τις 300.000 και ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ εισέρχονται σε «μια περίοδο η οποία θα είναι πραγματικά φρικτή», με «πολύ άσχημους αριθμούς». «Αυτή μάλλον θα είναι η πιο σκληρή εβδομάδα», εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα υπάρχουν πολλοί νεκροί».