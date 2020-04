Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνονται οι ανησυχίες για την Αφρική

Στη δυτική Αφρική, η Λιβερία ανακοίνωσε χθες τον πρώτο της θάνατο από κορονοϊό, έναν άνδρα 72 ετών. Η χώρα, μια από τις πιο φτωχές του κόσμου, επλήγη σφοδρά από την επιδημία του ιού Έμπολα από το 2014 ως το 2016.

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τις ανησυχίες για την Αφρική, η οποία προς το παρόν δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, με 7.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 300 θανάτους.

Στη Νότια Αφρική (1.585 κρούσματα και 9 θάνατοι) ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία ελέγχου στην οποία θα συμμετέχουν 10.000 γιατροί, νοσηλευτές και εθελοντές.

Ντυμένοι με μπλε στολές, οι κυνηγοί του ιού που είναι εξοπλισμένοι με ένα ερωτηματολόγιο και τεστ έχουν ξεκινήσει να διενεργούν ελέγχους στις πιο απειλούμενες παραγκουπόλεις.