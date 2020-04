Οικονομία

Φον ντερ Λάιεν: ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ για να αποφευχθεί μεγαλύτερη καταστροφή

Η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τάχθηκε υπέρ του προγραμματισμού τεραστίων επενδύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω κορονοϊού.

Η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ του προγραμματισμού τεραστίων επενδύσεων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

«Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποδεκτός σε όλα τα κράτη μέλη ως εργαλείο αλληλέγγυας εξισορρόπησης και πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα στην κρίση του κορονοϊού», γράφει η Χριστιανοδημοκράτης (CDU) πρόεδρος της Κομισιόν, σε άρθρο της το οποίο φιλοξενείται στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας «Die Welt».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράζει επίσης την βεβαιότητα ότι «η Ευρώπη σύντομα θα ανακάμψει και πάλι: Τα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν σήμερα για να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη καταστροφή θα ενώσουν γενεές. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανανεωθεί το αίσθημα της κοινότητας μεταξύ των εθνών της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, Χριστιανοδημοκράτες (CDU) πολιτικοί τάσσονται υπέρ των ομολόγων κορονοϊού, σε αντίθεση με την γραμμή του κόμματός τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine.

Το μέλος της προεδρείου του CDU Έλμαρ Μπροκ θεωρεί ότι «τα ευρωπαϊκά ομόλογα είναι αναπόφευκτα» ως μέρος ενός πακέτου βοήθειας προς τις χώρες οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τον κορονοϊό, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα και χρονικά περιορισμένα» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει εθνική λύση για μια χώρα, όπως η Γερμανία, η οποία ζει από τις εξαγωγές λύση».

Ο επικεφαλής της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του CDU, Ρόντεριχ Κίζεβέτερ εξέφρασε μεν τις επιφυλάξεις του για τα κοινά ευρωπαϊκά δάνεια, πρόσθεσε όμως ότι «η Ιταλία ή η Ισπανία πρέπει τώρα να πάρουν χρήματα που δεν θα χρειάζεται να τα επιστρέψουν βραχυπρόθεσμα με υψηλά επιτόκια». Παρέπεμψε δε στο ομόλογο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή κρίση του 1974: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο για σήμερα», τόνισε ο Κίζεβέτερ.

Τέλος, ο -επίσης Χριστιανοδημοκράτης- αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράινερ Βίλαντ, μίλησε για την παροχή βοήθειας σε χώρες οι οποίες ανυπαίτια βρίσκονται σε κρίση τασσόμενος υπέρ των ομολόγων κορονοϊού, όχι όμως γενικώς υπέρ των ευρωομολόγων : «Δεν θα πρέπει όμως να δοθεί φρέσκο χρήμα για παλιά προβλήματα», όπως είπε στην FAS.