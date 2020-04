Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζονται, αν και λιγότερα έντονα, οι βροχές και οι άνεμοι. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Δευτέρα, στα ανατολικά προβλέπονται βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί στα δυτικά , 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, 7 με 9 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τον Κόκκινο Τετράνυχο της μηλιάς. Από τα ακάρεα που προσβάλλουν την μηλιά, ο κόκκινος τετράνυχος αποτελεί το περισσότερο ζημιογόνο είδος.

Το άκαρι ζει και στις δύο επιφάνειες των φύλλων προκαλώντας με την τροφική του δραστηριότητα μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φύλλων και μείωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων καρπών.

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλμών ή 10 βλαστών καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου. Εντοπίστε και καταμετρήστε τα αυγά του τετράνυχου (τα διαπαύοντα αυγά αποτίθενται στη βάση των οφθαλμών).

Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου να γίνει άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα ωοκτόνου - προνυμφοκτόνου δράσης.

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: