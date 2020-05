Life

30 χρόνια ΑΝΤ1: Τα τηλεπαιχνίδια που αγαπήσαμε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε εκπομπές που συνδύασαν την ψυχαγωγία και τα δώρα προς τους παίκτες, αρχής γενομένης με την “Τηλερουλέτα”.

Γνώσεις, ταχύτητα, ετοιμότητα, επιδεξιότητα, υψηλό αγωνιστικό πνεύμα, τύχη. Οι αρετές του καλού παίκτη. Παίζω και κερδίζω! Δώρα και χρήματα. Τα τηλεπαιχνίδια έχουν γράψει ιστορία λαμπρή στον ANT1 αυτά τα 30 χρόνια της λειτουργίας του. Έχουν δημιουργήσει τάσεις, έχουν καθιερώσει παρουσιαστές, έχουν μοιράσει εκατομμύρια, έχουν καταγράψει εντυπωσιακά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης.

Έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών γιατί σε αυτά βρήκαν χαρά, γέλιο, σασπένς, ξεκαρδιστικές ατάκες, αγωνία… Τηλεπαιχνίδια: γνώσεων, δεξιοτήτων, φαντασίας, εξυπνάδας, πρωτοτυπίας… Κάθε εποχή έχει και τα τηλεπαιχνίδια της, αλλά ο ANT1 ήξερε πάντα ποια πρέπει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του, γιατί ήξερε πάντα να παράγει καλή ψυχαγωγία!

Ποιος δεν έπαιξε από το σπίτι, λέγοντας πριν από τον παίκτη την απάντηση, στο «Deal», στο «The Wall», στον «Τροχό της τύχης», στο «Celebrity Game Night», στο «Lucky room», αλλά και στο «Rouk Zouk» και το «Still Standing». Ποιος δεν εμψύχωσε τους παίκτες από τον καναπέ του, παρακολουθώντας το «Κράτα γερά» ή το «Wipe out». Αυτή, άλλωστε, είναι και η χαρά του τηλεθεατή: συμπάσχει, συμμετέχει αλλά …δεν κερδίζει.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τα τηλεπαιχνίδια που έγραψαν τροχιά θριάμβου στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και τα prank shows (εκπομπές με φάρσες) που απέκτησαν φανατικό κοινό στην πορεία των 30 Χρόνων του ANT1:

«Τηλερουλέτα», 1989

Στην πρεμιέρα του ΑΝΤ1, στις 31 Δεκεμβρίου του 1989, ο Τέρενς Κουίκ παρουσίασε το πρώτο τηλεπαιχνίδι της ιδιωτικής τηλεόρασης που ήταν και το παρθενικό πολύωρο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 στον «αέρα».

Δεκαετία 1990-1999

«Ο τροχός της τύχης», 1990

Έκανε πρεμιέρα µαζί µε την τηλεόραση του ΑΝΤ1 κι έμεινε στις οθόνες µας µε συνεχή επιτυχία για οκτώ ολόκληρα χρόνια, καθημερινά. Δικαιωματικά, λοιπόν, του ανήκει ο τίτλος ενός από τα μακροβιότερα παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης και άφησε εποχή στο είδος του. Μοίρασε πάνω από ένα δισεκατοµµύριο δραχμές σε μετρητά, αυτοκίνητα και άλλα μεγάλα δώρα. Τα περισσότερα χρόνια, το παρουσίαζε ο Γιώργος Πολυχρονίου και τον διαδέχθηκαν αρχικά ο Δάνης Κατρανίδης και στη συνέχεια ο Παύλος Χαϊκάλης.

«Πάνω ή κάτω», 1990

Το διεθνές τηλεπαιχνίδι βρήκε τη θέση του στο πρόγραµµα του ΑΝΤ1 τον Φεβρουάριο του 1990, µε παρουσιαστή τον αξέχαστο Άλκη Στέα.

«Η τιμή, τιμή δεν έχει», 1991

Πρόκειται για μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του δημοφιλούς αμερικανικού τηλεπαιχνιδιού «The Price is Right» του ΄56. Το παρουσίαζε ο Ηλίας Μπενέτος.

«Super Bingo», 1991

Το παιχνίδι των εκπλήξεων και των ανατροπών, µε τον Νίκο Μαστοράκη μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μοίρασε δώρα μεγάλης αξίας και πολλά χρήματα σε νικητές που βρέθηκαν στο στούντιο ή έπαιξαν από το σπίτι τους.

«Ναι ή όχι», 1992

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος έπαιρνε τους δρόμους κι έκανε ερωτήσεις στους περαστικούς. Για να κερδίσουν έπρεπε να απαντήσουν μονολεκτικά: με ένα Ναι ή με ένα Όχι.

«Candid Camera», 1992 (prank show)

Με την κάμερα του «Candid Camera» παρακολουθούσαμε τις αντιδράσεις καθημερινών ανθρώπων «όταν ήταν σίγουροι ότι δεν τους έβλεπε κανείς». Σπαρταριστά επεισόδια με μικρές σκηνοθετημένες φάρσες στους δρόμους της Αθήνας. Παρουσίαση: Μαρίνα Τσιντικίδου και Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, αρχικά, και αργότερα Βίκυ Κουλιανού.

«3, 2, 1, ΑΝΤ1», 1993

Η Πόπη Χατζηδημητρίου, πλαισιωμένη από όμορφα κορίτσια, παρουσίαζε το παιχνίδι που μοίραζε δώρα και είχε στοιχεία show. Τραγούδι, χορός και παιχνίδι. Όλα σε ένα!

«Κάνε ό,τι κάνω», 1993

Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι της εποχής του, όπου οι παίκτες έπρεπε να προσπαθήσουν να κάνουν ακριβώς ό,τι και οι επαγγελματίες που φιλοξενούσαν κάθε φορά στο πλατό. Παρουσιαστής ο Σάκης Μπουλάς .

«Το σούπερ µάρκετ», 1993

Πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι γνώσεων και ετοιμότητας µε παρουσιαστή τον Μάκη Πουνέντη. Η δοκιμασία αφορούσε στις αντοχές µνήµης των παικτών στις τιμές και τις πληροφορίες των προϊόντων που υπάρχουν στα σούπερ µάρκετ.

«Ο καλύτερος κερδίζει», 1994

Το παιχνίδι το παρουσίασε αρχικά ο Μίλτος Μακρίδης και στη συνέχεια η Γιολάντα Διαµαντή. Ο νικητής µπορούσε να ξεπεράσει σε κέρδη τα δέκα εκατοµµύρια δραχµές. Όταν άρχισε η προβολή του στην Ελλάδα, το παιχνίδι ήταν ήδη ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γαλλία και την Αγγλία.

«Μπράβο χάσατε», 1995

Η Πωλίνα ζητούσε από τους παίκτες τις λάθος απαντήσεις. Για να κερδίσουν έπρεπε να χάσουν! Παιχνίδι ετοιμότητας και οι απαντήσεις ξεκαρδιστικές.

«Μεγάλη φάση», 1995

Ο Χάρης Ρώµας άφησε για λίγο τα πλατό της κωμωδίας και µπήκε στο στούντιο για να τεστάρει την παρατηρητικότητα και ικανότητα των τηλεθεατών που έπαιζαν από το σπίτι τους. Το καινοτόμο παιχνίδι βγήκε στον αέρα τον Νοέμβριο του 1995 και αξιοποίησε τις σύγχρονες τηλεοπτικές τεχνικές για να δώσει την ευκαιρία στους θεατές να διασκεδάσουν, αλλά και να παίξουν για μεγάλα κέρδη.

«Το κάνει ή δεν το κάνει», 1996

Μια πρωτότυπη ιδέα φαντασμαγορικού σόου µε τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Παιχνίδι, πρόκληση, διάσημοι καλεσμένοι και ο Φωκάς Ευαγγελινός επικεφαλής 10μελούς μπαλέτου, σε ένα ενιαίο σύνολο.

«Δέκα με τόνο», 1997

Το τηλεπαιχνίδι που επιβράβευε τη γνώση είχε παρουσιαστή τον Γιώργο Παπαδάκη. Συμμετείχαν άτομα κάθε ηλικίας, από οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, τα οποία διέθεταν γενικές γνώσεις.

«Άντρες έτοιμοι για όλα», 1998

Ένα παιχνίδι υπερθέαμα. Δέκα άνδρες συναγωνίζονταν στις «δοκιμασίες» που τους υπέβαλλε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Τις προσπάθειές τους παρακολουθούσαν 100 κυρίες που ψήφιζαν ποιοι απ’ τους διαγωνιζόμενους θα προκρίνονταν στους επόμενους γύρους και ποιοι θα αποχωρούσαν... βρεγμένοι. Την τιμωρία των χαμένων αναλάμβαναν 10 καλλίγραμμες κοπέλες που τους έριχναν στην πισίνα της εκπομπής.

«Οι κολλητοί», 1998

Ο Χρήστος Φερεντίνος έμπαινε στο στούντιο του ΑΝΤ1 για να βρει εκείνους τους φίλους που ήξεραν για τους «κολλητούς» τους µικρά και µεγάλα µυστικά.

«Τα παιδία παίζει», 1998

Μέσα από επιλεγμένες λέξεις, τα παιδιά κατέθεταν τη δική τους άποψη και ξάφνιαζαν με τη λογική και την αντίληψή τους για τον κόσμο. Χρησιμοποιούσαν το λεξιλόγιό τους με έναν αφοπλιστικό αυθορμητισμό και, όταν αυτό δεν ήταν αρκετό, επιστράτευαν βλέμματα, χειρονομίες, μορφασμούς και επιφωνήματα. Κάθε Σάββατο απόγευμα, η Ισαβέλλα Βλασιάδου υποδεχόταν στο στούντιο επώνυμους και ανώνυμους ενήλικες, υποψήφια «θύματα» της φαντασίας του παιδικού αυθορμητισμού.

«Για πάντα µαζί», 1999

Η Βάσια Τριφύλλη αντιμετώπιζε ζευγάρια, λίγο πριν από το μεγάλο βήµα του γάµου τους. Οι δοκιμασίες του παιχνιδιού για τους παίκτες-ζευγάρια, προσέφεραν τρυφερές και συγκινητικές στιγμές στους τηλεθεατές.

«Με φόρα», 1999

Όταν ο Βλάσσης Μπονάτσος συνάντησε την Αννίτα Πάνια το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό. Κάθε εβδομάδα, φιλοξενούσαν επώνυμους καλεσμένους, χωρισμένους σε δύο ομάδες, που κοντράρονταν με ζήλο στο τραγούδι, τα αστεία, τα πειράγματα. Και όταν η «κόντρα» μεγάλωνε, τότε η Αννίτα και ο Βλάσσης αναλάμβαναν να λύσουν τις διαφορές, πάντα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Δεκαετία 2000-2009

«ΜΠΑΜ», 2000 (prank show)

Ο Χρήστος Φερεντίνος είχε προειδοποιήσει: «Μην Προχωράς Ανυποψίαστος Μεγάλε!». Τελικά όμως, πολλοί ήταν οι επώνυμοι που την έπαθαν… κι έμαθαν πως το «ΜΠΑΜ» ήταν οι πιο απίστευτες φάρσες που ευθύνονταν για γέλιο, μέχρι δακρύων!

«Θησαυροφυλάκιο», 2001

Η νέα γενιά τηλεπαιχνιδιών εκφράστηκε απολύτως στο τηλεπαιχνίδι που έμελλε να γίνει η µεγάλη επιτυχία του ΑΝΤ1. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, έτοιμος για «µάχες» µε τη γνώση, από τον Οκτώβριο του 2001 και για τρεις συνεχόμενες χρονιές, μοίρασε χρήματα, αλλά και κέφι, σε ένα γρήγορο και έξυπνο παιχνίδι τακτικής και ετοιμότητας.

«Στο σκοτάδι», 2001

Παιχνίδι-show με τον Άγγελο Πυριόχο και τρία ζευγάρια που έπαιζαν στο σκοτάδι. ‘Ήταν το πρώτο παιχνίδι-show που επέτρεπε στον τηλεθεατή, αλλά και στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, να βλέπει μέσα στο σκοτάδι, χάρη στη χρήση της επαναστατικής τεχνολογίας BVS, η οποία κάλυπτε την όραση πέρα από το συνηθισμένο οπτικό πεδίο.

«Η τυχερή σου μέρα», 2002

Μια «μυστική» ομάδα παρουσιαστών, με βασικό παρουσιαστή τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, κυκλοφορούσε ανάμεσα στον κόσμο. Βρίσκονταν παντού: στον δρόμο, στα καταστήματα, στις καφετέριες και τα λεωφορεία. Υπέβαλλαν με έμμεσο τρόπο απλές ερωτήσεις, σαν μια φιλική κουβέντα. Όποιος απαντούσε σωστά, κέρδιζε επιτόπου, μέχρι και 3000€, μετρητά!

«Στα όρια», 2002

Κάθε παίκτης διεκδικούσε 50.000€, αν απαντούσε σε επτά απλές ερωτήσεις, με μία μόνο προϋπόθεση: να διατηρήσει την ψυχραιμία του! Για να κερδίσει έπρεπε να απαντήσει σωστά, κρατώντας ταυτόχρονα τους σφυγμούς του κάτω από το «επιτρεπτό όριο». Όσο οι σφυγμοί ξεπερνούσαν το όριο αυτό, δεν είχε δικαίωμα να απαντήσει και του αφαιρούνταν χρήματα, μέχρι να… ηρεμήσει. Παρουσίαζε ο Κώστας Αποστολίδης.

«Deal», 2005

Τo παιχνίδι που μοίρασε τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης! Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδεχόταν καθημερινά στο «Deal» 22 παίκτες από όλη την Ελλάδα, που έρχονταν αντιμέτωποι με τον Τραπεζίτη της εκπομπής. Όσοι έκαναν τo καλύτερο D€AL μαζί του έφευγαν από το παιχνίδι µε 150.000 ευρώ!

«Ραντεβού στα φανερά», 2005

Το «Ραντεβού στα φανερά» ήταν ένα εβδομαδιαίο ψυχαγωγικό παιχνίδι σχέσεων με συναρπαστική και απρόσμενη εξέλιξη. Ένας άνδρας ή μια γυναίκα, στη διάρκεια ενός επεισοδίου, καλούνταν να ανακαλύψουν το ιδανικό τους ταίρι ανάμεσα σε πέντε υποψήφιες γυναίκες ή άνδρες, αντίστοιχα. Άραγε το ιδανικό ταίρι έχει και την ιδανική εμφάνιση; Παρουσίαζε η Σοφία Μουτίδου.

«Super Deal», 2006

Δυο χρόνια μετά την επιτυχία του Deal ξεκίνησε το Super Deal, η βραδινή εκδοχή του show που παιζόταν σε εβδομαδιαία βάση. Το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που μπορούσε να διεκδικήσει ένας παίκτης ήταν τα 500.000€! Παρουσιαστής ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Go Straight», 2007

Περιπετειώδες παιχνίδι με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Δοκίμαζε τις αντοχές όσων τολμούσαν να προχωρήσουν ευθεία! Στη ζούγκλα της Νέας Ζηλανδίας, στους φυσικούς χώρους που γυρίστηκε ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», οι θαρραλέοι παίκτες του «Go Straight» έπρεπε να ακολουθήσουν µια νοερή ευθεία γραµµή, για να φτάσουν στον προορισμό τους. Οι συµµετέχοντες έπρεπε να περάσουν επιτυχώς όλες τις δοκιμασίες χωρίς να ξεφύγουν ούτε ελάχιστα εκατοστά από την ευθεία τους! Σε κάθε επεισόδιο, πέντε παίκτες έρχονταν αντιμέτωποι µε πολύ ριψοκίνδυνες δοκιµασίες. Οι καλύτεροι και γρηγορότεροι έφταναν στον τελικό.

«Clever», 2007

Πρωτότυπα πειράματα φυσικής και χημείας παρουσιάζονταν με διασκεδαστικό τρόπο σε ένα show που συνδύαζε ευρηματικότητα και χιούμορ. Δυο επώνυμοι καλεσμένοι αγωνίζονταν για τη νίκη, προβλέποντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Παρουσίαζε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«The Last Passenger», 2007

Μαθητές από σχολεία της χώρας έρχονταν αντιμέτωποι κάθε εβδομάδα, σε ένα πρωτότυπο νεανικό παιχνίδι. Σε κάθε επεισόδιο, τρεις ομάδες παιδιών από διαφορετικά σχολεία δοκίμαζαν τις δυνάμεις, τις γνώσεις, αλλά και το θάρρος τους σε μια σειρά παιχνιδιών, με στόχο την αναζήτηση ενός ξεχωριστού κλειδιού… Τρία λεωφορεία στο πλατό περίμεναν τους νικητές. Όμως, μόνο ένα κλειδί θα έβαζε μπροστά το κάθε λεωφορείο. Η πιο δυνατή ομάδα κέρδιζε το μεγάλο έπαθλο. Παρουσίαζε ο Θέμης Γεωργαντάς.

«Show me the money», 2008

Ο παίκτης επέλεγε μια από τις 13 εντυπωσιακές χορεύτριες που στέκονταν απέναντί του. Η κοπέλα αυτή του αποκάλυπτε το ποσό που θα διαχειριζόταν με την απάντησή του. Παράλληλα, ο παίκτης επέλεγε ερώτηση. Εάν απαντούσε σωστά, τα χρήματα θα έμπαιναν στον λογαριασμό του, αν απαντούσε λάθος, τα χρήματα θα αφαιρούνταν από το λογαριασμό του... Το παιχνίδι ολοκληρωνόταν όταν ο παίκτης έδινε έξι σωστές ή έξι λανθασμένες απαντήσεις. Με τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Η λίστα», 2008

Δυο αντίπαλες ομάδες έπρεπε να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις σε ένα ερώτημα. Η κάθε ομάδα είχε δυο παίκτες και κλεινόταν σε έναν χώρο με πλήρη ηχομόνωση, χωρίς να γνωρίζει τις απαντήσεις των αντιπάλων. Με τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο;», 2008

Ένας παίκτης ερχόταν αντιμέτωπος με 10 ερωτήσεις από τα βιβλία του Δημοτικού σχολείου και είχε για βοηθούς πέντε δεκάχρονους συμμαθητές που ίσως, τελικά, του έβαζαν τα γυαλιά! Στον ρόλο της δασκάλας η Σοφία Αλιμπέρτη!

«Η Στιγμή της Αλήθειας», 2008

Το μόνο που ζητούσε η Ευγενία Μανωλίδου από τους παίκτες ήταν να πουν την αλήθεια! Κάθε παίκτης έπρεπε να απαντήσει σε 21 ερωτήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Όποιος δεν είχε τίποτα να κρύψει διεκδικούσε τον τίτλο του «πρωταθλητή» της ειλικρίνειας, αλλά και 200.000 ευρώ!

«Love Bites», 2009

Στρώσε τραπέζι, πάρε μαχαιροπίρουνα και… ερωτεύσου. Κάθε εβδομάδα ένας παίκτης ή μία παίκτρια δοκίμαζε τις συνταγές τεσσάρων υποψηφίων και επέλεγε αυτόν που τον γοήτευε με τη μαγειρική του! Ο νικητής έκανε ένα ταξίδι με το πρόσωπο που τον επέλεξε, έχοντας κερδίσει και οι δύο από 1000€.

Δεκαετία 2010-2019

«Wipe out», 2010

Περισσότεροι από 300 Έλληνες ταξίδεψαν στην Αργεντινή, αποφασισμένοι να δοκιμάσουν τα όριά τους και να ζήσουν την πιο δυνατή εμπειρία της ζωής τους: το Wipe Out. Ένας τεράστιος στίβος θεαματικών δοκιμασιών είχε στηθεί σε φυσικούς χώρους της μαγευτικής χώρας. Εκεί οι παίκτες έπρεπε να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να ξεπεράσουν διάφορα εμπόδια. Σε κάθε επεισόδιο αγωνίζονταν 24 παίκτες. Η Ελένη Καρποντίνη ήταν δίπλα τους για να μεταφέρει τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους. Μόνο ένας ήταν ο νικητής για το χρηματικό έπαθλο.

«Μην το πεις στη νύφη», 2011

Πώς μπορεί ένας γάμος να εξελιχθεί σε θρίλερ; Βάλτε τον γαμπρό να τον οργανώσει! Ο γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί οργάνωση, έξοδα, και χιλιάδες λεπτομέρειες. Τα ζευγάρια του «Μην το πεις στη νύφη» ζούσαν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά με μία διαφορά: η νύφη δεν εμπλεκόταν καθόλου στις προετοιμασίες, μιας και έχει συμφωνήσει να τα αναλάβει όλα ο γαμπρός!

«Πλάκα κάνεις», 2011 (prank show)

Ο Σάββας Πούμπουρας και ο Δημήτρης Βλάχος πλησίαζαν έναν ανυποψίαστο υποψήφιο παίκτη (σε καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια), του προσέφεραν ένα χρηματικό έπαθλο και του ζητούσαν να παίξει στο παιχνίδι, χωρίς να το πάρει είδηση η παρέα του. Αν δεχόταν, θα έπρεπε να κάνει ό,τι περίεργο και τρελό του ζητούσαν χωρίς να προδοθεί στους φίλους του. Όσο προχωρούσαν οι δοκιμασίες, τόσο δυσκόλευαν κιόλας.

«Black out», 2011

Έξι παίκτες μέσα σ ένα δωμάτιο σε συνθήκες απόλυτου σκότους. Χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, εκτός από την όραση, έπρεπε να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να φέρουν εις πέρας αποστολές αναγνώρισης και συλλογής ειδών. Ο παίκτης που ξεπερνούσε όλα τα εμπόδια κέρδιζε μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Παρουσίαζε η Νάντια Μπουλέ.

«Πλάκα Κάνεις - Hotel Edition», 2013 (prank show)

Το «Πλάκα κάνεις – Hotel edition» άλλαξε στέκια. Σύχναζε σε ξενοδοχεία και έβαζε στόχο να χαρίσει σπαρταριστό γέλιο σε μικρούς και μεγάλους! Σε αυτόν τον κύκλο, οι δοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο απαιτητικές, οι πλάκες ακόμα πιο τρελές και οι καταστάσεις εντελώς σουρεαλιστικές, οδηγώντας τα ανυποψίαστα «θύματα»… σε ξεκαρδιστικές παγίδες! Παρουσίαση: Σάββας Πούμπουρας, Δημήτρης Βλάχος.

«The biggest game show in the world», 2013

Παίκτες από την Ελλάδα, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Καζακστάν συμμετείχαν στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου! Έξι χώρες ρίχνονταν στη μάχη για να προσφέρουν στον τηλεθεατή τα πιο εντυπωσιακά ομαδικά παιχνίδια που είχε δει ποτέ. Παρουσίαζε η Νάντια Μπουλέ.

«Κράτα γερά», 2013

Στο Allou Fun Park δύο ζευγάρια τη φορά, αποτελούμενα από έναν celebrity και έναν τολμηρό παίκτη, ανέβαιναν στα πιο ριψοκίνδυνα παιχνίδια και συναγωνίζονταν στις γενικές γνώσεις για 3.000 ευρώ! Παρουσίαζε ο Γιώργος Λιανός.

«Wanted», 2014 (prank show)

Κρυφές κάμερες ακολουθούν μια παρέα τεσσάρων ατόμων. Κάθε φορά ένα από τα μέλη της, έπρεπε να εκτελέσει μια απίστευτη δοκιμασία, τις περισσότερες φορές σε δημόσιο χώρο. Εδώ σημασία δεν είχε ποιος θα κερδίσει, αλλά ποιος θα χάσει, αφού για τον ηττημένο η «τιμωρία» είναι απλά σπαρταριστή! Παρουσίαση: Στέλιος Χανταμπάκης (Χάντα), Γιώργος Μανίκας (Μάνι), Κώστας Σιδεράτος (Κόκος), Γιώργος Βασιλόπουλος (Μπούμπης).

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», 2015

Καθημερινό τηλεπαιχνίδι με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και δύο μαμάδες. Με βοηθούς τα παιδιά τους έπρεπε, σε συγκεκριμένο χρόνο, να φτιάξουν ένα πιάτο από μία αγαπημένη τους συνταγή, χωρίς αυτές να πιάσουν τις κουτάλες! Μόνο καθοδηγούσαν τα τέκνα τους στην παρασκευή της συνταγής το αποτέλεσμα της οποίας έκρινε ο Έκτορας Μποτρίνι.

«Lucky room», 2016

Σε κάθε επεισόδιο, συμμετείχαν τρείς παίκτες. Ο Γιώργος Λιάγκας διατύπωνε, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, μια ερώτηση και ο παίκτης που πλησίαζε πιο κοντά στη σωστή απάντηση συνδεόταν με το «Lucky Room», ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο χωρίς οπτικοακουστική επαφή με το κεντρικό στούντιο που βρισκόταν η οικογένειά του και έχει πρόσβαση στα τυχερά buzzers. Η Μαντώ Γαστεράτου υποδεχόταν τα μέλη της οικογένειας του κάθε παίκτη και ζούσαν μαζί την αγωνία του παιχνιδιού.

«Ρουκ Ζουκ», 2017

Η Ζέτα Μακρυπούλια δίνει το σύνθημα «Rouk Zouk» και εμείς συνεχίζουμε για 4η χρονιά να απολαμβάνουμε το πιο αγαπημένο και παρεϊστικο τηλεπαιχνίδι. Το «Rouk Zouk» μπορεί να υπερηφανευτεί ότι έχει φιλοξενήσει τις πιο ευρηματικές ομάδες παικτών που έχουν προσφέρει άπειρες στιγμές γέλιου και έγιναν viral στο διαδίκτυο.

«Still standing», 2017

Μία μοναδική δοκιμασία γνώσεων, αυτοσυγκέντρωσης και ψυχραιμίας καθώς οι 10 συμμετέχοντες που διεκδικούν έως και 30.000 ευρώ γνωρίζουν πως, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ανοίξει το έδαφος στο πλατό και να τους «καταπιεί»! Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι με τη Μαρία Μπεκατώρου σημειώνει κάθε απόγευμα υψηλές τηλεθεάσεις, ενώ προβάλλεται για 4η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1.

«Celebrity Game Νight», 2018

Δύο ομάδες, με τρείς celebrities και έναν παίκτη η κάθε μία, ανταγωνίζονταν σε γνωστά αγαπημένα, αλλά και σε ολοκαίνουρια, ξεκαρδιστικά παιχνίδια! Τα κέρδη κάθε φορά μοιραζόταν ο νικητής - παίκτης με τον αντίστοιχο celebrity. Τα κέρδη από πλευράς των celebrity καλεσμένων δίνονταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Παρουσίαζε ο Θοδωρής Αθερίδης.

«The Wall», 2018

Δύο παίκτες, σε κάθε επεισόδιο, διεκδικούσαν μαζί μέχρι και 300.000€. Η καλή χημεία και η συνεργασία, συνδυαστικά με τις γνώσεις και λίγη τύχη, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεπαιχνιδιού που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Το ταίρι ξέρει», 2018

Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερα ζευγάρια υποβάλλονταν σε ευφάνταστες δοκιμασίες παιχνιδιών. Τα παιχνίδια χωρίζονταν σε τέσσερις γύρους. Μόλις ολοκληρώνονταν οι τρεις πρώτοι προέκυπτε το πρώτο ζευγάρι που έπαιζε στον μεγάλο τελικό της ημέρας. Στον τέταρτο γύρο, έπαιζαν τα τρία εναπομείναντα ζευγάρια για να προκύψει το δεύτερο ζευγάρι του τελικού. Στον μεγάλο τελικό κάθε επεισοδίου, τα δύο αντιμέτωπα ζευγάρια διεκδικούσαν ένα αυτοκίνητο ή ένα scooter. Ο Τόνι Σφήνος βρέθηκε δίπλα σε κάθε ταίρι που ξέρει ή και σε κάθε ταίρι που θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα!

«Beat buzzer», 2018

Ο Γιώργος Μαυρίδης και τέσσερις διαφορετικοί φίλοι δικοί του, αλλά και των τηλεθεατών, στριμώχνονται σε ένα αμάξι και αρχίζουν τις βόλτες, μετά μουσικής, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι τέσσερις συνεπιβάτες έπρεπε να απαντήσουν στο ποιος τραγουδάει. Τα χρήματα από τις σωστές τους απαντήσεις δίνονταν σε κοινωφελή ιδρύματα.

Σήμερα…

«Best Friend’s Fear», 2020 (prank show)

Κάθε εβδομάδα στο «Best Friends Fear», φίλοι, στήνουν φάρσες σε ανυποψίαστους φίλους τους, σε συνεργασία με τον Σάββα Πούμπουρα. Οι κάμερες του BFF βρίσκονται κρυμμένες παντού: σε σαλόνια σπιτιών, σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρεία, σε δάση, σε εργαστήρια και σε άλλα μέρη υπεράνω πάσης υποψίας! Τρόμος, αγωνία, μυστήριο και πολύ γέλιο …

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!

Gallery