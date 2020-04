Life

“VICE Specials”: Ζω με την Κλιματική Αλλαγή (εικόνες)

Η επίδραση της μεταβολής των κλιματολογικών συνθηκών στην καθημερινότητα των Ελλήνων και οι εκτιμήσεις των ειδικών, παρουσιάζονται στον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ζω με την Κλιματική Αλλαγή».

Το VICE ερευνά το πώς και σε ποιο βαθμό η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων και πώς προβλέπεται να ζήσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Μιλά με επιστήμονες της υγείας, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και της αρχιτεκτονικής και προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η χώρα θα πρέπει να λάβει πολύ πιο άμεσες και δραστικές πολιτικές αποφάσεις για τη θωράκισή της απέναντι στο νέο παγκόσμιο κλιματικό status.

Τέλος, φιλοξενεί μια σημαντική μαρτυρία από επιζήσαντα κάτοικο της Μάνδρας, που εδώ και τρία χρόνια ζει με μετατραυματικό στρες, μετά την καταστροφική πλημμύρα τον Νοέμβριο του 2017.

Η κλιματική αλλαγή ιεραρχείται ως μία από τις σοβαρότερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής ήδη έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό και τη διαβίωση του ανθρώπου.

Σύμφωνα με μία από τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις 27 εθνικών Ακαδημιών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ακαδημία Αθηνών, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον.

Οι επιπτώσεις από τη σοβαρή αλλαγή του κλίματος περιλαμβάνουν μετάδοση λοιμωδών νόσων από τρωκτικά ή κουνούπια, αύξηση θανάτων από καύσωνες, εμφάνιση ή και επιδείνωση διατροφικών και ψυχολογικών προβλημάτων.

Οι επιστήμονες ζητούν, πια, έντονα από τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα να δείξουν πολιτική βούληση και καλύτερη διπλωματική συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να καταφέρουν να συγκρατήσουν την άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, με τελικό στόχο να μηδενιστεί η εκπομπή άνθρακα έως το 2050.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 6 Aπριλίου 2020, στις 01:45 στον ΑΝΤ1.