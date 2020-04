Πολιτισμός

Πέθανε η Σέρλι Ντάγκλας

Τι υποστήριξε για τα αίτια του θανάτου της, ο γιός της, διάσημος ηθοποιός, Κίφερ Σάδερλαντ.

Η Σέρλι Ντάγκλας, καναδή ηθοποιός με πολυετή καριέρα και ακτιβίστρια, πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε ο γιος της, ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ.

Η Σέρλι Ντάγκλας κατέληξε το πρωί της Κυριακής εξαιτίας των επιπλοκών πνευμονίας, γνωστοποίησε ο Σάδερλαντ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως ο θάνατός της δεν οφειλόταν στην πανδημία του κορονοϊού.

«Η μητέρα μου ήταν εξαιρετική γυναίκα, που έζησε εξαιρετική ζωή», έγραψε ο Σάδερλαντ, ο οποίος έγινε πασίγνωστος όταν ενσάρκωσε τον ρόλο του Τζακ Μπάουερ στην τηλεοπτική σειρά 24.

«Δυστυχώς, έδινε μάχη με πολλά προβλήματα υγείας εδώ και κάποιο καιρό κι εμείς, η οικογένειά της, γνωρίζαμε ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν», πρόσθεσε.

Κόρη του Τόμι Ντάγκλας, του άλλοτε επικεφαλής της κυβέρνησης της επαρχίας Σασκάτσουαν (δυτικός Καναδάς), η Σέρλι Ντάγκλας έκανε πολυετή καριέρα στο σινεμά και στο θέατρο, στον Καναδά όσο και στις ΗΠΑ, όπου συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες, ανάμεσά τους τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ και τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Η Σέρλι Ντάγκλας εξάλλου είχε στρατευθεί σε διάφορες υποθέσεις, ανάμεσά τους αυτή του κινήματος διεκδίκησης των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων στις ΗΠΑ, αλλά και διότι υπερασπιζόταν παθιασμένα το σύστημα υγείας του Καναδά.

Απέκτησε τρία παιδιά, δύο με τον καναδό ηθοποιό Ντόναλντ Σάδερλαντ.?