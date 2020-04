Κόσμος

Τραμπ: Ο Μπόρις Τζόνσον είναι γερός

«Σίγουρος» ότι ο «φίλος» του και Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα αναρρώσει, εμφανίστηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «σίγουρος» ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, που εισήχθη σε νοσοκομείο χθες Κυριακή όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε εξετάσεις και να περάσει τη νύχτα, θα αναρρώσει μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάει καλά. Είναι γερός», τόνισε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «φίλο» του τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και επικεφαλής των Συντηρητικών.

Ο Τζόνσον εισήχθη σε νοσοκομείο «προληπτικά», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, καθώς συνεχίζει να έχει συμπτώματα, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι βλέπει να «εξομαλύνεται» η καμπύλη των νέων κρουσμάτων μόλυνσης και των θανάτων στη χώρα του.

Στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία που δοκιμάζεται πιο σκληρά από την πανδημία, ανακοινώθηκε χθες Κυριακή ότι — για πρώτη φορά την τελευταία εβδομάδα — οι θάνατοι μειώθηκαν σε σύγκριση με την προηγουμένη, μολαταύτα άλλοι σχεδόν 600 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ εντοπίστηκαν πάνω από 7.300 νέα κρούσματα μόλυνσης.

«Ίσως αυτός να είναι καλός οιωνός», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη μείωση των θανάτων.