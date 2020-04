Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Πρωθυπουργός που εκτελεί χρέη γιατρού

Πώς θα προσφέρει ο Πρωθυπουργός τις υπηρεσίες του στη χώρα του.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ, πτυχιούχος ιατρικής, θα εργάζεται στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μια φορά την εβδομάδα για όσο διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπος της κυβέρνησής του.

Ο Δρ. Βαράντκαρ «θα προσφέρει τις υπηρεσίες του μια φορά την εβδομάδα», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Times, ο Βαράντκαρ, ο οποίος είχε πάρει πτυχίο ιατρικής από το πανεπιστήμιο Τρίνιτι του Δουβλίνου το 2003, θα αξιολογεί τηλεφωνικά τα συμπτώματα ασθενών που έχουν εκτεθεί.

«Πολλά μέλη της οικογένειας του και φίλοι του εργάζονται στον τομέα της υγείας», εξήγησε ο εκπρόσωπος. «Θέλει να βοηθήσει, έστω και λίγο».

Ο Βαράντκαρ ασκούσε την ιατρική για επτά χρόνια πριν να την εγκαταλείψει για την πολιτική. Θα εκτελεί πλέον μία τηλεφωνική εφημερία την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημόσιο ιρλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Τον Μάρτιο, όταν η πανδημία άρχιζε να εξαπλώνεται στην Ιρλανδία, το σύστημα υγείας απηύθυνε έκκληση να επιστρέψουν στην ενεργό δράση πτυχιούχοι και πρώην επαγγελματίες γιατροί που δεν δραστηριοποιούνται πλέον στον τομέα. Πάνω από 60.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν.

Ο υπουργός Υγείας Σάιμον Χάρις απηύθυνε συναισθηματική έκκληση προς τους πρώην επαγγελματίες της υγείας, καθώς το σύστημα περίθαλψης αντιμετώπιζε ολοένα περισσότερες δυσκολίες: «η χώρα σου σε χρειάζεται», είχε τονίσει.

Ο Βαράντκαρ είναι γιος γιατρού και νοσηλεύτριας. Ο σύντροφός του Μάθιου Μπάρετ, οι δύο αδελφές του και οι σύζυγοί τους εργάζονται όλοι τους στο ιρλανδικό σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας, ως χθες Κυριακή η χώρα θρηνούσε 158 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας, επί συνόλου 4.994 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό.