Πολιτισμός

“Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαράκη”

Το υπουργείο Πολιτισμού τιμά τον μεγάλο συγγραφέα, με μια σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται τις επόμενες μέρες μέσω You Tube.

Μια σειρά από ολιγόλεπτα βίντεο, με τίτλο «Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαράκη» παρουσιάζει από χθες 6/4 έως τις 13/4 το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει κηρύξει το 2020 έτος Σαμαράκη με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του συγγραφέα.

Ο Αντώνης Σαμαράκης, πιο επίκαιρος από ποτέ, αντλεί τα θέματά του από τον ανθρωπισμό και την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η σύζυγός του και οι φίλοι του μιλούν για τον Αντώνη και διαβάζουν αποσπάσματα που έχουν οι ίδιοι επιλέξει: Ελένη Σαμαράκη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιώργος Μπαμπινιώτης, Γιάννης Ξανθούλης, Εύη Κυριακοπούλου, Γιάννης Μπουτέας, Δημήτρης Κουρεμπανάς και Λίνα Μενδώνη.

Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, εκδηλώσεις στο Λονδίνο, (Hellenic Centre) στις 20 Νοεμβρίου 2019, στο Παρίσι (Maison de la Grece) στις 19 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στις 25 Φεβρουαρίου 2020.

Τα βίντεο θα αναρτηθούν στο κανάλι YouTube και στα social media του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.