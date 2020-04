Αθλητικά

Premier League: Συνεχίζεται η “μάχη” για τη μείωση των μισθών

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες παικτών και συλλόγων σχετικά με τη μείωση των μισθών των παικτών. Το επιχείρημα των αρχηγών του αγγλικού πρωταθλήματος.

Σε άσχημο κλίμα εξακολουθούν οι συνομιλίες μεταξύ παικτών και συλλόγων της Premier League, σχετικά με τη μείωση των μισθών τους, αφού οι ποδοσφαιριστές υποστηρίζουν ότι τα χρήματά τους θέλουν να πηγαίνουν στο εθνικό σύστημα Υγείας και να μην καταλήγουν στις...τσέπες των ιδιοκτητών των συλλόγων.

Αυτό αναφέρει σήμερα η βρετανική εφημερίδα independent, που σημαίνει ότι οι καπετάνιοι των ομάδων της Premier League είναι ανένδοτοι, ότι τα χρήματα των παικτών πρέπει να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και το εθνικό σύστημα Υγείας και όχι στους ιδιοκτήτες, μετά από μια τεταμένη τηλεδιάσκεψη το Σάββατο.

Μετά από μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εβδομάδα λόγω των ποικίλων αντιδράσεων στο ποδόσφαιρο εξαιτίας του κορονοϊού, διοργανώθηκε συνάντηση με τους 20 αρχηγούς ομάδων της Premier League, που συντονίστηκαν σε μια ομάδα Whatsapp, για να συζητηθούν πιθανές περικοπές μισθών. Οι παίκτες, όπως αναφέρει η εφημερίδα έδειξαν από την αρχή την προθυμία τους να μειωθούν οι μισθοί τους, αλλά ήταν εξαγριωμένοι από την πίεση που ασκήθηκε και από το γεγονός πώς έχουν γίνει το επίκεντρο σε ένα παιχνίδι που κυριαρχείται από δισεκατομμυριούχους.

Οι σύλλογοι έχουν κάνει σαφές στους αρχηγούς ότι οι μισθοί των παικτών είναι μακράν οι μεγαλύτερες δαπάνες που έχουν οι σύλλογοι και θα μπορούσαν να θέσουν κάποιες ομάδες σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εάν η σεζόν δεν μπορεί να συνεχιστεί και η Premier League χάσει 1,2 δισ. λίρες. Λόγος για τον οποίο θεωρούν τις περικοπές επιτακτικές.

Οι ποδοσφαιριστές πάντως εξακολουθούν να έχουν την αίσθηση ότι οι δισεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα βάλουν τα χέρια τους στις τσέπες τους, ενώ οι αρχηγοί έδειξαν ιδιαίτερα ενοχλημένοι από την απόφαση της Λίβερπουλ να θέσει σε υποχρεωτική άδεια μέρος του προσωπικού της.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα.