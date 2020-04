Οικονομία

Κορονοϊός: Προτάσεις για την στήριξη της οικονομίας από το ΚΙΝΑΛ

Το πρόγραμμα ανόρθωσης θα πρέπει να τύχει ευρύτερης κοινωνικής συμφωνίας, σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής.

Πακέτο επτά προτάσεων για τη στήριξη της οικονομίας έδωσε στη δημοσιότητα το Κίνημα Αλλαγής, ώστε την επόμενη μέρα να είναι η βάση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης . «Τώρα και μετά. Για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους ανέργους, τα νοικοκυριά. Δεν τα λύνουν όλα οι αγορές. Η πολιτική έχει τον πρώτο λόγο. Χρειάζεται ένα κράτος οργανωμένο που εγγυάται τα κοινωνικά αγαθά σε όλους τους πολίτες», αναφέρει ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.

Υποστηρίζει ότι πλήρες σχέδιο για την επόμενη μέρα δεν μπορεί να υπάρξει τώρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει όλο το εύρος των συνεπειών της κρίσης ενώ θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η συμβολή της ΕΕ και τις αποφάσεις που θα οριστικοποιηθούν.

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής το πρόγραμμα ανόρθωσης θα πρέπει να τύχει ευρύτερης κοινωνικής συμφωνίας.

«Τώρα είναι η ώρα να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις ,όρθια την κοινωνία. Γιατί αν καταρρεύσουν, το κόστος της ανάταξης θα είναι πολλαπλάσιο και η χρονική διάρκεια της πολύ μεγαλύτερη. Αν πολλές επιχειρήσεις κλείσουν και η ανεργία πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, η ζημιά -οικονομική αλλά και κοινωνική ,-θα είναι ανυπολόγιστη. Τότε δυστυχώς θα βρεθούμε μπροστά σε νέα μνημόνια», υποστηρίζει.

Αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα» αλλά είναι οι δυνατότητες πια σημαντικά μεγαλύτερες γιατί οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα πλεονάσματα, δεν ισχύουν για το 2020. Συμμετέχουμε λόγω της κρίσης στο QE και μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη ρευστότητα. Η ΕΕ ,η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, δίνουν ήδη επιπλέον ποσά για εγγυήσεις και πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, που πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν.

«Όσον αφορά το περιβόητο απόθεμα (το λεγόμενο μαξιλάρι και για το μέρος που προέρχεται από την υπερφορολόγηση),για το οποίο γίνεται πολύ συζήτηση, πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο γενικότερο πρόγραμμα ανόρθωσης. Είναι λάθος η συζήτηση να γίνεται τώρα», τονίζει το ΚΙΝΑΛ.

Οι επτά (7) συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις για επιχειρήσεις και ανθρώπους που επιβάλλεται να υλοποιηθούν είναι:

1. Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με εγγυημένα από το κράτος δάνεια και επιδοτήσεις.

Οι σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες ύψους 1% του ΑΕΠ ( παρά τη μόχλευση ) δεν αρκούν. Οι άλλες χώρες της ΕΕ εξαγγέλλουν ήδη ανάλογα προγράμματα που φτάνουν και το 20% του ΑΕΠ.

2.Για τους αγρότες.

Η εξαγγελία για πρόγραμμα στήριξης 150 εκ. ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής μέσα στην κρίση. Με ενιαία αντίληψη για την διαδικασία παραγωγής -μεταποίησης -εμπορίας. Με τόνωση της ρευστότητας και αναστολή πληρωμής οφειλών.

3.Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του τουρισμού

Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο κρίσιμου κλάδου της οικονομίας μας. Με φορολογικές παρεμβάσεις (μείωση ΦΠΑ στην εστίαση και του φόρου στη διαμονή)και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών.Και δραστική μείωση των ενσήμων που απαιτούνται για την χορήγηση στους εργαζόμενους του κλάδου, του επιδόματος ανεργίας κατά τους χειμερινούς μήνες.

4.Καμία συζήτηση για περικοπές μισθών και συντάξεων. Το μάρμαρο της κρίσης δεν μπορεί να πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι.

Το ειδικό επίδομα να καλύψει όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους που θίγονται. Για όλο το διάστημα των περιοριστικών μέτρων. Να καταργηθεί οριστικά με τροπολογία το άρθρο 9 της ΠΝΠ που ευνοεί την εργοδοτική ασυδοσία και προβλέπει μείωση των μισθών κατά 50%.Δεν αρκεί η υπουργική απόφαση.

5.Να καλυφθούν με το επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι, που δεν το παίρνουν και για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Δεν επιτρέπεται μέσα στην κρίση να υπάρχουν πολίτες που εγκαταλείπονται, χωρίς τα στοιχειώδη για να ζήσουν. Κάλυψη και των συνταξιούχων, των οποίων η έκδοση της σύνταξης καθυστερεί. Και των εργαζόμενων στον τουρισμό με ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν μείνει εκτός.

6.Παράταση της απαγόρευσης πλειστηριασμών Α κατοικίας, όχι άλλη καθυστέρηση. Τα όσα ψελλίζουν οι αρμόδιοι Υπουργοί αποτελούν πρόκληση για την κοινωνία και ιδίως για τους ασθενέστερους μέσα στην κρίση.

7.Ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά με βάση την πρότασή μας, αυτή είναι η έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους. Χορήγηση του επιδόματος Πάσχα σε αστυνομικούς, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σε όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή.