Έλληνας γιατρός στη Νέα Υόρκη: κρατάμε τις ΜΕΘ για τους νεότερους

Συγκλονίζει ο επίκουρος καθηγητής παθολογίας Λεωνίδας Παλαιοδήμος. Πώς περιγράφει την κατάσταση στη Νέα Υόρκη.

Είναι αδύνατον για έναν ιό να νικήσει τον Άνθρωπο. Είμαι βέβαιος ότι η πόλη της Νέας Υόρκης, θα ανακάμψει με τον καιρό, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας Έλληνας γιατρός από το Montefiore Medical Center (Albert Einstein College of Medicine) που βρίσκεται στο Bronx.

Ο επίκουρος καθηγητής παθολογίας Λεωνίδας Παλαιοδήμος, παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις των Αρχών ότι αυτή θα είναι μία από τις πιο θλιβερές εβδομάδες των Αμερικανών, επιλέγει να βλέπει το φως στο σκοτάδι, όντας μάλιστα στην κύρια εστία της επιδημίας. «Τις τελευταίες ημέρες έχουμε περίπου 3.500 με 4.000 χιλιάδες νέες διαγνώσεις ημερησίως στην πόλη της Νέας Υόρκης (Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn και Staten Island). Το θετικό είναι ότι ο αριθμός αυτός μένει σταθερός, γεγονός που με κάνει να ελπίζω ότι σύντομα θα παρατηρήσουμε μείωση στον αριθμό των νέων διαγνώσεων ανά ημέρα. Kαι στους θανάτους παρατηρείται μία τάση σταθεροποίησης. Συνολικά, στην πόλη της Νέας Υόρκης έχουν καταγραφεί περίπου 70.000 ασθενείς με COVID-19, από τους οποίους περίπου 15.000 χρειάστηκαν ή ακόμη χρειάζονται νοσηλεία, ενώ περίπου 2.500 έχουν πεθάνει»

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης του αριθμού των ασθενών που διεγνώσθησαν με COVID-19, σε σχέση με το χρόνο, δείχνει ότι είμαστε πολύ κοντά στην κορύφωση, λέει ο κ Παλαιοδήμος. Και εκτιμά ότι θα ακολουθήσει ένα πλατό μερικών εβδομάδων, αμέσως μετά μείωση των νέων ημερήσιων διαγνώσεων, και στη συνέχεια αργή και σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ είναι 5 - 60 ενώ πριν από την πανδημία έφτανε τα 80

Το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο με περισσότερες από 1.000 κλίνες νοσηλείας και 75 κλίνες εντατικής θεραπείας, (προ επιδημίας) το οποίο από τις αρχές Μαρτίου, νοσηλεύει σχεδόν αποκλειστικά ασθενείς με COVID-19. «Έχουμε μετατρέψει τα χειρουργεία και κάποιους χειρουργικούς θαλάμους σε κλίνες εντατικής. Μετατρέπουμε ένα βοηθητικό κτίριο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης έχουμε μετατρέψει αίθουσες συνεδριάσεων και εξωτερικά ιατρεία σε θαλάμους νοσηλείας».

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται περίπου 650 ασθενείς με κορονοϊό, οι 100 από αυτούς σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, και οι υπόλοιποι σε κανονικούς θαλάμους. «Αν και πολλοί από τους ασθενείς χρειάζονται νοσηλεία σε εντατική, δεν είμαστε σε θέση να την προσφέρουμε, και αναπόφευκτα τους νοσηλεύουμε σε απλούς θαλάμους. Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να κρατάμε τις κλίνες εντατικής θεραπείας, για τους ασθενείς που πιστεύουμε ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες ανάκαμψης, δηλαδή τους νεότερους και εκείνους με λιγότερα προβλήματα υγείας. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες εντατικής θεραπείας είναι τα 55 με 60 έτη, όταν πριν από την πανδημία ήταν τα 80». Ο μηχανικός αναπνευστήρας δεν είναι απαραίτητα η λύση στη συγκεκριμένη πάθηση. Αν όμως κριθεί απαραίτητο και αν αυτό συμβαδίζει με τις επιθυμίες του ασθενούς και των οικείων του, τότε προχωρούμε σε διασωλήνωση της τραχείας και μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής, αναφέρει ο κ Παλαιοδήμος: «Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των αναπνευστήρων από περίπου 100 σε περίπου 200. Συνεπώς έως και σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτήν την παρέμβαση, σε όποιον ασθενή πιστεύουμε ότι την χρειάζεται».

Διάταγμα για ασυλία σε ιατρούς και νοσηλευτές που κάνουν τριάζ

Ο κυβερνήτης όμως της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι τελειώνει η επάρκεια σε αναπνευστήρες. Ποια είναι η ιατρική πρόβλεψη σε αυτή την περίπτωση για τους ασθενείς που θα τους χρειαστούν, αλλά δεν θα μπορούν να τους έχουν; Σε αυτήν την ακραία περίπτωση, θα φροντίσουμε να απαλύνουμε τα συμπτώματα της δύσπνοιας σε αυτούς που δε θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτήν την παρέμβαση, απαντά ο παθολόγος. Όσον αφορά το ερώτημα για το πως λειτουργεί το τριάζ (διαλογή) θεσμικά, αν π χ έχουν υπάρξει αποφάσεις από επιτροπές βιοηθικής, αναφέρει ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. «Ωστόσο έχει εκδοθεί πρόσφατα εκτελεστικό διάταγμα του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, το οποίο παρέχει ασυλία στους ιατρούς και νοσηλευτές, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και σίγουρα βοηθά». Ο κάθε κλινικός ιατρός αποφασίζει με βάση το αισθητήριό του πώς θα χρησιμοποιήσει τον πεπερασμένο αριθμό των μέσων που διαθέτει προς όφελος των πολλών, τονίζει ο νοσοκομειακός ιατρός.

Κρατάμε την ίδια μάσκα ακόμη και δύο μέρες

Για τα μέτρα προστασίας των υγειονομικών, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο των ημερών, αναφέρει ότι πριν από μερικές εβδομάδες υπήρχε έντονο πρόβλημα, ως προς την προμήθεια των υλικών.«Κρατάμε την ίδια μάσκα ακόμη και δύο μέρες. Η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες ημέρες. Δυστυχώς, πολλοί υγειονομικοί έχουν προσβληθεί από τον ιό και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά, για το κατά πόσον τα υπάρχοντα μέτρα ατομικής προστασίας είναι αρκετά. Την ίδια ώρα δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα στη φροντίδα των ασθενών. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατον για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς, να μην έρθουν σε επαφή με τον ιό. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των ασθενών, και τόσο μεγάλη η φροντίδα που χρειάζονται, που κάνει τη μη έκθεση δύσκολη έως αδύνατη».

Σχετικά με τις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία έχουν γίνει επισκέψεις τηλε-ιατρικής, αναφέρει ο κ. Παλαιοδήμος. «Παθολόγοι των εξωτερικών ιατρείων, που συνήθως δεν κάνουν νοσοκομειακή ιατρική, έχουν έρθει να μας βοηθήσουν. Τις τελευταίες ημέρες, συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, όπως νευρολόγοι, καρδιολόγοι, ογκολόγοι, ακόμη και χειρουργοί, έχουν αναλάβει τη φροντίδα ασθενών με COVID-19». Η Νέα Υόρκη ζει στον ρυθμό της πανδημίας και δε θυμίζει σε τίποτα την πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. «Οι δρόμοι είναι άδειοι και στα τρένα βλέπεις μόνο εργαζόμενους από νοσοκομεία. Κάποιοι βγαίνουν για περίπατο φορώντας μάσκα. Τα μαγαζιά είναι κλειστά εδώ και εβδομάδες. Η ανεργία έχει φθάσει στα ύψη. Πρόκειται για πρωτόγνωρη κατάσταση», καταλήγει ο Έλληνας γιατρός από το Αγρίνιο.