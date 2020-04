Life

Η Κάτια Δανδουλάκη για την καραντίνα, τις “Άγριες Μέλισσες” και το viral βίντεο της “Λάμψης” (βίντεο)

Πρωτόγνωρες στιγμές ζει λόγω της καραντίνας η ηθοποιός. Πώς περιγράφει η ίδια την κατάσταση από το σπίτι της στο «Πρωινό».