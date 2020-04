Αθλητικά

Οριστικό πωλητήριο στην Νιούκαστλ

Επίσημες απαντήσεις στους φιλάθλους που αγωνιούν για το μέλλον της ομάδας τους.

Η είδηση πρέπει να χαροποίησε τους φιλάθλους της Νιούκαστλ, καθώς αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οριστικοποιήθηκε η πώληση της ομάδας, αντί 450 εκατ. ευρώ, έπειτα από πολλά χρόνια αντιπαραθέσεων και διαμαχών με τον ιδιοκτήτη, Μάικ Άσλεϊ. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ ο Ασλεϊ έδωσε την οριστική καταφατική απάντηση στην πρόταση από Σαουδάραβες επιχειρηματίες για την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών του.

Ο αραβικός όμιλος θα αποκτήσει το 80% της ομάδας, με το υπόλοιπο 20% να μοιράζεται σε Αμάντα Στέιβλι και Ρούμπεν Μπράδερς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είχε ενδιαφερθεί αρχικά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά η οικογένεια Γκλέιζερ δεν ήταν διατεθειμένη να πουλήσει.

Οι φίλοι της Νιούκαστλ είχαν νέο επεισόδιο με τον Ασλεϊ τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Άγγλος επιχειρηματίας προσέφυγε στην κρατική βοήθεια για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του συλλόγου. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 80% του μισθού τους από το κράτος, όπως προβλέπει το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ενώ οι «ανθρακωρύχοι» θα καλύψουν το υπόλοιπο των αποδοχών τους. Ο λογαριασμός δηλαδή από τον Ασλεϊ, που έχει προσωπική περιουσία πάνω από ένα δις λίρες (!), στον Βρετανό φορολογούμενο…