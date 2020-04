Κοινωνία

ΕΟΠΥΥ: επιτυχής η διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 1.200 ασφαλισμένοι έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους στο σύστημα για την χορήγηση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία...

Με ιδιαίτερη επιτυχία υλοποιείται η σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ για την διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ογκολογικά και σκλήρυνσης κατά πλάκας) από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

Ήδη οι πρώτοι ασφαλισμένοι έχουν παραλάβει τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία, ενώ ήδη περισσότεροι από 1.200 ασφαλισμένοι έχουν ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους στο σύστημα. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί φάρμακα ογκολογικά και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, για τα οποία δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.). Πρόκειται για 36 σκευάσματα που αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ.

Στόχος είναι οι ασφαλισμένοι να μπορούν να προμηθεύονται τα ΦΥΚ με όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία και αναμονή σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους. Η διαδικασία παράδοσης από ιδιωτικά φαρμακεία είναι η εξής: Ο δικαιούχος περίθαλψης αφού παραλάβει τη συνταγή από τον ιατρό του ή ενημερωθεί από τον ιατρό του για τον κωδικό συνταγής (barcode), μπορεί να καταχωρήσει το αίτημα του για την παραλαβή του φαρμάκου του από ιδιωτικό φαρμακείο με την είσοδο του στην εφαρμογή διάθεσης ΦΥΚ μέσω του συνδέσμου: https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών taxisnet, και αφού επιλέξει «εξουσιοδότηση» συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ του ώστε να γίνει η ταυτοποίησή του. Αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να συνεχίσει να εκτελεί τις συνταγές του μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ δεν θα προβεί στην παραπάνω διαδικασία.