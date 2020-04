Πολιτική

Γεννηματά: να κρατηθεί όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία

Όλοι μας αισθανόμαστε τον περιορισμό της ελευθερίας μας, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για την ανθρώπινη ζωή, τονίζει η κα Γεννηματά.

«Eίναι η ώρα πολύ κρίσιμων αποφάσεων για την Ευρώπη. Η ώρα για την αλήθεια και την αλληλεγγύη, γιατί αν θέλουμε να κρατήσουμε όρθια την Ευρώπη θα πρέπει να παρθούν μέτρα. Θα χρειαστεί νέο χρήμα, πολλοί λένε ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ». Αυτό υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ .

Η κ. Γεννηματά πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, σε όλες τις χώρες, να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. «Δεν είναι θέμα του κάθε κράτους ξεχωριστά. Εμείς στηρίζουμε το κορονο-ομόλογο που δεν θα συνδέεται με μνημόνια και με διόγκωση του χρέους κάθε κράτους. Οι ηγεσίες των κρατών μελών δεν πρέπει να είναι κοντόφθαλμες», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ενώ επικαλέστηκε τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία, σύμφωνα με τις οποίες «αν κρατηθούν οι χώρες του νότου όρθιες, θα μπορούν να είναι ισχυρές να αγοράζουν προϊόντα των βορείων χωρών».

«Αν πάλι η ΕΕ ολιγωρήσει, θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη. Ήδη έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρώπη και γι' αυτό έχουν ανθίσει κάθε είδους λαϊκισμοί, εθνικισμοί, ακροδεξιές λογικές. Στη δική μας συνδιάσκεψη που κάποια στιγμή σύντομα θα γίνει, ένα θέμα θα ήταν η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και όχι μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων», τόνισε η κ. Γεννηματά.

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που έχει πάρει η κυβέρνηση επεσήμανε ότι είναι ανεπαρκή και χρειάζεται να διευρυνθούν. «Δεν μηδενίζουμε τα μέτρα που έχουν παρθεί. Λέμε ότι είναι ανεπαρκή και αυτό φαίνεται καθώς η κυβέρνηση προχωρά συνεχώς σε νέα μέτρα, υιοθετεί τις προτάσεις μας. Είναι ανεπαρκή τα μέτρα, διότι δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες. Για παράδειγμα, τους μακροχρόνιους άνεργους, τους χιλιάδες εργαζομένους για τον τουρισμό. Μιλάμε για εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα προς το ζην. Δεν πρέπει να περιμένουνε τις συνολικές προτάσεις για το μετά. Υπάρχει το μετά και πρέπει να έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση, αφού συνεκτιμήσουμε τις συνέπειες της κρίσης και τη στάση της ΕΕ, αφού συζητήσουμε τα κόμματα και οι εταίροι. Όμως, υπάρχει και το τώρα. Οι αγρότες είναι οι φτωχοί συγγενείς », είπε και άσκησε κριτική στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας και περιγράφει με τα μέτρα του, ξεπερνούν τις δυνατότητες της χώρας. Μας βάζουν σε νέους κινδύνους. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία, όρθια την κοινωνία χωρίς να μπούμε σε νέες περιπέτειες», σημείωσε η κ. Γεννηματά.

Η Φώφη Γεννηματά εξήρε την αντοχή και λειτουργία του ΕΣΥ, που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ πριν από 35 χρόνια, και υποστήριξε και πάλι τη πρόταση του Ηλία Μόσιαλου να αγοράσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την πατέντα των γρήγορων test για την επόμενη ημέρα. «Καλά κάνει ο πρωθυπουργός και ανταποκρίνεται, του το ζήτησα και προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πιέσουμε την ΕΕ να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά ακόμα και αν η ΕΕ καθυστερήσει, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δούμε πώς θα προστατέψουμε τους πολίτες μας, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα».

Μιλώντας γενικότερα για την πολιτική της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη στάση που ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής, τόνισε ότι: «Δεν είναι ώρα για καυγάδες, αλαζονεία και μικροπολιτική. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε κριτική για λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις. Μακριά από κορώνες και λαϊκισμούς. Η κυβέρνηση θα πρέπει να το αναγνωρίσει. Αποδέχεται προτάσεις και ας μην το παραδέχεται δημόσια. Δεν ενδίδουμε στον λαϊκισμό. Δεν θα κάνουμε πλειοδοσία παροχών. Ούτε θα υιοθετήσουμε τη λογική του δεν πληρώνω. Δεν μιλάμε πολλές γλώσσες για να τους ικανοποιήσουμε όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο βάρκες. Παρουσιάζει με δύο πρόσωπα, ένα του αρχηγού και ένα των στελεχών, για να κερδίζει πολλά ακροατήρια. Αυτή η πολιτική δεν βοηθά τη χώρα και ούτε την πολιτική να ανακτήσει την αξιοπιστία που χρειάζεται. Έρχονται και δείχνουν ότι είναι κολλημένοι σε άλλες εποχές, τις εποχές του δεν πληρώνω, αλλά αυτά δεν περνάνε πια. Έχουμε ακούσει παλαιότερα και από την άλλη πλευρά το "όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά", αλλά η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και ο κορονοϊός μάς έχουν κάνει να βλέπουμε τα πράγματα ώριμα, ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Εμείς αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό και την πατρίδα. Δεν είμαστε χθεσινοί, η παράταξή μας έχει μάθει να συνεισφέρει».

Όσον αφορά τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, αναρωτήθηκε «αν είναι δυνατόν τούτες τις ώρες που δίνουμε τη μάχη για να σωθούν ζωές να μιλάμε για εκλογές. Υπάρχει κυβέρνηση και αυτή έχει την ευθύνη να οδηγήσει με ασφάλεια την χώρα μακριά από την κρίση. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια και αυτό κάνουμε».

Επίσης, κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να ορίσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας την ύλη των πανελληνίων εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να είναι μειωμένη αφού δεν κατάφεραν τα παιδιά να διδαχθούν το σύνολό της. Το πρώτο που θα μειώσει σημαντικά την αγωνία τους είναι να καθοριστεί τώρα η μειωμένη ύλη για να μην χάσουν χρόνο, σημείωσε.