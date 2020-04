Πολιτική

Ο Βασίλης Διγαλάκης στον ΑΝΤ1 για τις Πανελλαδικές και το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υφ. Παιδείας για την παράταση της σχολικής χρονιάς, το ακαδημαϊκό έτος στα ΑΕΙ και την εξ αποστάσεως μάθηση.