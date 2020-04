Αθλητικά

Αποφυλακίστηκε ο Ροναλντίνιο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά από ένα μήνα φυλάκισης και την καταβολή χρηματικής εγγύησης αφέθηκε ελεύθερος, αλλά με περιοριστικούς όρους ο άλλοτε σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Το ποσό του 1,6 εκατ. δολαρίων κατέβαλε ως εγγύηση την Τρίτη ο Ροναλντίνιο στις δικαστικές αρχές της Παραγουάης κι έπειτα από ένα μήνα φυλάκισης αφέθηκε ελεύθερος, αλλά με περιοριστικούς όρους παραμονής του σε ξενοδοχείο (τεσσάρων αστέρων) της Ασουνσιόν.

Ο δικαστής Γκουστάβο Αμαρίγια αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το τρίτο αίτημα αποφυλάκισης που κατατέθηκε από τους δικηγόρους του Βραζιλιάνου, άλλοτε σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, υπό τον όρο να μείνει (για ένα διάστημα, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του) σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, όντας σε μόνιμη επιτήρηση από αστυνομικούς τόσο ο ίδιος, όσο και ο αδερφός του Ασίς.

Ο Ροναλντίνιο και ο αδερφός του είχαν συλληφθεί τον περασμένο μήνα στην Παραγουάη, διότι εισήλθαν στη χώρα (για να συμμετάσχουν σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα) έχοντας στην κατοχή τους πλαστά διαβατήρια.