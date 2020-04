Κόσμος

Κορονοϊός: εφιάλτης δίχως τέλος στην Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αγγίζει τις 15.000 ο αριθμός των θυμάτων στην Ισπανία, μετά τους εκατοντάδες θανάτους που προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Η επιδημία του κορονοϊού στην Ισπανία προκάλεσε 757 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας και πλέον ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 14.555.

Τα νέα κρούσματα της επιδημίας που καταγράφηκαν κατά τις τελευταίες 24 ώρες στην Ισπανία ανέρχονται σε 6.180, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην χώρα να διαμορφώνεται στα 146.690 κρούσματα.