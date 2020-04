Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη Κικίλια-Κοντοζαμάνη με τον Τζέφρι Πάιατ

Τηλεδιάσκεψη, Πάιατ, Κικίλια και Κοντοζαμάνη. Στενή συνεργασία στο επίπεδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησαν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ο κ. Πάιατ συνεχάρη την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας για την μέχρι τώρα διαχείριση της κρίσης του νέου κορονοϊού και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υγειονομικών δομών της χώρας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την στενή συνεργασία τους σε όλα τα θέματα και ειδικότερα, στο επίπεδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Κικίλιας για κορονοϊό: τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά δεδομένα μας δικαιώνουν για τα μέτρα που πήραμε

«Λάβαμε νωρίς τα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού και μέχρι στιγμής τα επιδημιολογικά δεδομένα μας δικαιώνουν. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ισχυρά εθνικά συστήματα υγείας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δέχονται τεράστια πίεση», τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews και στην εκπομπή «Good Morning Europe», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο τρόπος που κινείται η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι υποδειγματικός».

Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε την αύξηση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας πάνω από 60%, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξήσει κατά πολύ τις αναγκαίες ποσότητες Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα νοσοκομεία, ώστε να εφοδιαστούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης, σε συνθήκες ενός ιδιότυπου «παγκοσμίου πολέμου».

«Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάναμε, στέλνοντας ειδικά ναυλωμένες πτήσεις στην Κίνα, για να μεταφέρουν τις αναγκαίες ποσότητες στη χώρα μας, τη στιγμή μάλιστα που όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα πάνω στο ζήτημα αυτό» είπε ο κ. Κικίλιας.

«Την ίδια στιγμή έχουμε προσλάβει πάνω από 2.000 επαγγελματίες υγείας, είμαστε έτοιμοι να προσλάβουμε άλλους 2.000, υπερβαίνοντας τους 4.000 που θα ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Αναφορικά με τη διαχείριση στις δομές προσφύγων και μεταναστών, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως «όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια διπλή κρίση, τόσο στον Έβρο με την πίεση που δέχεται στα σύνορά της, όσο και απέναντι στον κορονοϊό. Σε όλα τα camps που υπάρχουν μετανάστες, τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, προστατεύοντας την Δημόσια Υγεία».