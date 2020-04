Οικονομία

Economist: ο κορονοϊός “φέρνει” ύφεση έως 18% του ΑΕΠ στην Ελλάδα

Ειδική αναφορά στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην χώρα μας, ακριβώς την περίοδο της ανάκαμψης.

Το μέγεθος του οικονομικού πλήγματος στην ελληνική οικονομία από την πανδημία COVID-19, επιχειρεί να αναδείξει ο Economist, το οποίο υπογραμμίζει πως θα είναι υψηλότερο από αυτό άλλων χωρών-μελών της ευρωζώνης.

Επικαλούμενο εκτιμήσεις ξένου αναλυτή, το δημοσίευμα αναφέρει πως η ύφεση θα είναι μεταξύ 7%-18%, επισημαίνοντας πως η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Τουρισμό. Παράλληλα, όμως, σημειώνει το “οξυγόνο” που έδωσε στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σηματοδοτεί «την πρόθεση της ΕΕ να πιστέψει στην ανάκαμψη της Ελλάδας - μόλις ο ιός τεθεί υπό έλεγχο».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Economist:

«Στις αρχές του τρέχοντος έτους φάνηκε πως η Ελλάδα μπορεί να είχε κάνει μια νέα αρχή. Μετά από μια ύφεση που διήρκεσε περισσότερο από την Μεγάλη Ύφεση της Αμερικής, η οικονομία της βρισκόταν ξανά σε ανοδική πορεία. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο Χρηματιστήριο της Αθήνας Αθηνών παρουσίασε άνοδο κατά 47% το 2019, η πιο μεγάλη αύξηση παγκοσμίως. Ο τουρισμός βρισκόταν σε άνθηση, η κατανάλωση σε άνοδο και οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν μικρότερο βάρος μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στις αρχές του τρέχοντος έτους ήταν σε υψηλό επίπεδο, ενισχυμένη από την εκλογή τον περασμένο Ιούλιο ενός συντηρητικού και φίλα προσκείμενου προς την επιχειρηματικότητα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην τραπεζίτης με σπουδές στο Χάρβαρντ ξεκίνησε καλά. Μείωσε τη γραφειοκρατία για να διευκολύνει την έναρξη νέων επιχειρήσεων. Έκανε μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία, μειώνοντας το κόστος απόλυσης. Μείωσε τους φόρους των εταιρειών από 28% σε 24%. Τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε πλήρη άρση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) για ιδιώτες και εταιρείες. Τον Νοέμβριο υπέγραψε επένδυση ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία China Ocean Shipping Company στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας.

Οι καλές όμως μέρες φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει από τις σοβαρότερες διαταραχές σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομία της ζώνης του ευρώ, δηλώνει ο Jakob Suwalski του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope, ο οποίος προβλέπει ύφεση μεταξύ του 7% και 18% του ΑΕΠ φέτος. Καμία χώρα στην ευρωζώνη, εκτός της Κύπρου, δεν εξαρτάται περισσότερο από τον τουρισμό όσο η Ελλάδα, τομέας ο οποίος έχει ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργεί. Ο τομέας αντιπροσώπευε το ήμισυ της οικονομικής ανάπτυξης το 2018, περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ (90% σε ορισμένες περιοχές του νότιου Αιγαίου) και το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας της χώρας. Τώρα οι τουρίστες έχουν σταματήσει να έρχονται. Στις 19 Μαρτίου η κυβέρνηση διέταξε να κλείσουν τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις 23 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, ημερομηνία που σίγουρα θα επεκταθεί. Το Ελληνικό Επιμελητήριο εκτιμά ότι η απώλεια κερδών εξαιτίας των ακυρώσεων στις κρατήσεις έχει ήδη ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Στα μέσα Μαρτίου η ελληνική κυβέρνηση περιόρισε τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε δέκα άτομα. Απαγόρευσε επίσης αφίξεις πολιτών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξίδια προς και από την Αλβανία, την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία. Και διέταξε το κλείσιμο όλων των λιανικών επιχειρήσεων, εκτός των σούπερ μάρκετ, των φαρμακείων, των πρατηρίων καυσίμων, των καταστημάτων ζωοτροφών, των εταιρειών παροχής τροφίμων, των παντοπωλείων, των αρτοπωλείων, των περίπτερων και των τραπεζών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρών επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν δύσκολους καιρούς. Στις 23 Μαρτίου, η κυβέρνηση έθεσε αυστηρότερους περιορισμούς με την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Εκτός από το έκτακτο πακέτο ενίσχυσης ύψους 10 δισ. ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι η χώρα έχει “περισσότερα όπλα” για την προστασία της οικονομίας, αφού ομόλογα αξίας περίπου 12 δισ. ευρώ κρίθηκαν επιλέξιμα για συμπερίληψη σε ένα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθεί το ασφάλιστρο κινδύνου για το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης σηματοδοτεί, ίσως, την πρόθεση της ΕΕ να πιστέψει στην ανάκαμψη της Ελλάδας - μόλις ο ιός τεθεί υπό έλεγχο».