Κόσμος

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ θανάτων στις ΗΠΑ

Πρόκειται για τον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό θυμάτων σε οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σχεδόν 2.000 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκέντρωσε το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς ως χθες Τετάρτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό θυμάτων σε οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Το νέο θλιβερό ρεκόρ (+1.973 θάνατοι), ελαφρά υψηλότερο από αυτό της προηγουμένης (1.939), αυξάνει σε 14.695 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της ασθένειας COVID-19 στις ΗΠΑ. Οι θάνατοι στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου ξεπέρασαν αυτούς την Ισπανία (14.555), πάντως ακόμα η χώρα θρηνεί λιγότερα θύματα από την Ιταλία (17.669).

Στις ΗΠΑ εξάλλου καταγράφεται σχεδόν το ένα τέταρτο των επισήμως επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης στον κόσμο, 429.052 συνολικά, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, η βάση δεδομένων του οποίου ανανεώνεται συνεχώς. Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδα, στις ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά πάνω από 1.000 νέοι θάνατοι, παρά τα μέτρα περιορισμού του πληθυσμού που τίθενται προοδευτικά σε ισχύ στη μια πολιτεία πίσω από την άλλη.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη εστία της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, με 6.268 νεκρούς. Κατέγραψε νέα αύξηση-ρεκόρ το τελευταίο 24ωρο (+779), αλλά η κατάσταση σε αυτήν μοιάζει να εξομαλύνεται, όπως δήλωσε καθησυχαστικά ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα πως δεν έχει σε καμία περίπτωση «ξεπεραστεί» η κρίση.

Ο Λευκός Οίκος προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η ασθένεια COVID-19 ενδέχεται να στοιχίσει τη ζωή σε 100.000 ως 240.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει βέβαιος ότι η κυβέρνησή του θα μπορέσει να χειριστεί την κρίση κατά τρόπο που θα φέρει «πολύ καλύτερα» αποτελέσματα. «Έχουμε μελετήσει προσεκτικά τους αριθμούς στην Ιταλία και στην Ισπανία. Πάμε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες», υποστήριξε η Δρ. Ντέμπορα Μπερξ, μέλος του κλιμακίου αντιμετώπισης της κρίσης του Λευκού Οίκου. «Το αμερικανικό σύστημα υγείας είναι εξαιρετικό», διαβεβαίωσε.

Ο κορονοϊός είχε προσβάλει πάνω από 1,46 εκατ. ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο και είχε στοιχίσει τη ζωή σε 86.289 εξ αυτών σε 192 χώρες αφότου έκανε την εμφάνισή του τον Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου ως χθες στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με βάση ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των κυβερνήσεων των χωρών.