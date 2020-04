Κόσμος

Κορονοϊός: σε επαγρύπνηση η Κίνα για αποφυγή αναζωπύρωσης

Μολονότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει μειωθεί θεαματικά, οι αρχές επιμένουν πως απαιτείται ακόμη επαγρύπνηση...

Άλλοι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ως τα μεσάνυχτα χθες Τετάρτη στην ηπειρωτική Κίνα, όπου επιβεβαιώθηκαν 63 νέα κρούσματα μόλυνσης, τα 61 εκ των οποίων είναι ταξιδιώτες που επέστρεψαν από το εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στην Κίνα αυξήθηκε έτσι σε 3.335, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας. Το σύνολο των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανήλθε σε 81.865. Δύο κρούσματα εγχώριας μετάδοσης εντοπίστηκαν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μεταξύ ταξιδιωτών ήταν ο υψηλότερος από την 25η Μαρτίου και ελαφρά αυξημένος από εκείνον της προηγουμένης (59).

Μολονότι ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης εντός της κοινότητας έχει μειωθεί θεαματικά από τον Φεβρουάριο, όταν έφθασε στην κορύφωσή του ωθώντας το Πεκίνο να αποκλείσει ολόκληρες πόλεις και να επιβάλλει δρακόντεια μέτρα, οι αρχές επιμένουν πως απαιτείται ακόμη επαγρύπνηση για να αποφευχθεί αναζωπύρωση.

Ο SARS-CoV-2, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην πόλη Ουχάν της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019, είχε προσβάλλει ως χθες βράδυ πάνω από 1,4 εκατ. ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η COVID-19, η ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 86.000 εξ αυτών. Η πανδημία καταφέρνει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι κυβερνήσεις σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στην κίνηση των προσώπων για να φρενάρουν τη διασπορά.

Η βασική ανησυχία των κινεζικών αρχών είναι πλέον ο εντοπισμός ταξιδιωτών που φθάνουν μολυσμένοι από το εξωτερικό και των ασυμπτωματικών κρουσμάτων, δηλαδή των φορέων του κορονοϊού που παρότι οι ίδιοι δεν παρουσιάζουν κανένα από συμπτώματά του, όπως πυρετό ή βήχα, τον μεταδίδουν.

Το σύνολο των κρουσμάτων που το κινεζικό υπουργείο Υγείας αποκαλεί «εισαγόμενα» έφθασε τα 1.103 ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Πρόκειται κυρίως για κινέζους φοιτητές στο εξωτερικό που επαναπατρίστηκαν. Παράλληλα, τα νέα ασυμπτωματικά κρούσματα μειώθηκαν σε 56 από 137 μία ημέρα νωρίτερα, με τους ταξιδιώτες να αριθμούν περίπου τα μισά.

Ο περιορισμός των κατοίκων της Ουχάν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι, ήρθη χθες για τους υγιείς, έπειτα από δύο και πλέον μήνες πλήρους αποκλεισμού της πόλης.

Αν και στην Ουχάν αναφέρθηκαν μόλις τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, στη μεγαλούπολη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, την οποία διαπερνά ο ποταμός Γιανγκτσέ, εντοπίζονται καθημερινά ασυμπτωματικοί φορείς. Η Ουχάν εξάλλου θρηνεί το 75% των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στην Κίνα.