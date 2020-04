Κόσμος

Νεκρός και ο δισέγγονος του Ρόμπερτ Κένεντι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο 8χρονος εντοπίστηκε νεκρός από δύτες μακριά από το σημείο που είχε εντοπιστεί η μητέρα του...

Σε μία λίμνη στην Καλιφόρνια παίχτηκε η τελευταία πράξη του νέου δράματος της οικογένειας Κένεντι…

Δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της εγγονής του Ρόμπερτ Κένεντι και κόρη της Αμερικανίδας πολιτικού Κάθλιν Κένεντι Τάουνσεντ, Μέιβ, εντοπίστηκε η σορός και του 8χρονου γιου της.

Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό από δύτες, 600 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η μητέρα του.

Υπενθυμίζεται πως μητέρα και γιος είχαν εξαφανιστεί στις 2 Απριλίου, ενώ έκαναν κανό στην περιοχή Chesapeake Bay.

Η οικογένεια βρισκόταν σε αυτο-απομόνωση λόγω κορονοϊού στο σπίτι της μητέρας της Αμερικανής πολιτικού που είναι δίπλα στο νερό.