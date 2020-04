Τεχνολογία - Επιστήμη

Τηλεκπαίδευση: Πότε ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα

Η διάρκεια των διακοπών του Πάσχα για τα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, λόγω Πάσχα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα παρέχεται από τη Μεγάλη Τετάρτη (15/4/2020) έως και την Τρίτη του Πάσχα (21/4/2020).

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, εκτός του διαστήματος 15-21/4, θα παρέχεται σε προαιρετική βάση. Σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.