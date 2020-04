Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν τα πρώτα δείγματα γιατρών και νοσηλευτών στο Θριάσιο

Ελέγχονται άλλα 20 μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού μετά τη θετική διάγνωση εντατικολόγου...

Αρνητικά στον κορονοϊό βγήκαν τα πρώτα 20 δείγματα που ελήφθησαν από γιατρούς και νοσηλευτές του Θριάσιου νοσοκομείου, όπου την Τετάρτη καταγράφηκε κρούσμα του ιού σε γιατρό εντατικολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχονται άλλα 20 μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εκτός από τα πρώτα 20 που βγήκαν αρνητικά. Μετά τη θετική διάγνωση της εντατικολόγου ανακοινώθηκε πως θα ληφθούν δείγματα και από ασθενείς.

Όσον αφορά στη γιατρό, εργαζόταν στη γενική ΜΕΘ του νοσοκομείου και όχι στη ΜΕΘ ασθενών με Covid-19.