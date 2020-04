Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Σακελλαροπούλου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, μεταξύ άλλων, τη συμπαράστασή της προς τους ομογενείς που δοκιμάζονται από την πανδημία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και του εξέφρασε τη συμπαράστασή της για τη δοκιμασία των ομογενών από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την αλληλεγγύη της, ενώ αναφέρθηκε στις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνει ο ίδιος προκειμένου να βοηθήσει τους πιστούς τις δύσκολες αυτές μέρες.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επεσήμανε ιδιαίτερα τη σημασία της πρωτοβουλίας του κ. Ελπιδοφόρου να διατηρεί καθημερινά την επαφή, μέσω των social media, με το ποίμνιό του. Του μετέφερε τέλος τις ευχές της προς όλους τους ομογενείς για τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης.